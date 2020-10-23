Сплотиться вокруг общей идеи

Чем больше мы будем готовы к новой войне, тем меньше наши враги осмелятся начать ее

В периоды военных столкновений экономическая составляющая приобретает особое значение и принимает специфические формы. Характер и результат войны, конечно же, предопределяет множество самых разных факторов. Однако, по мнению основателя и управляющего партнера бизнес-консалтинговой компании IBS Consulting Group, бизнес-эксперта Айка Манасяна, современная война в некотором смысле — это война денежных ресурсов, поскольку в ходе боевых действий используется дорогостоящее оружие и технологии.

Источником этих денежных средств, необходимых государству, чтобы организовать, накормить, обмундировать и вооружить армию, является именно экономика. Иного способа, по словам нашего собеседника, не существует. Делать ставку на поступающие извне частные трансферты особо не стоит, потому что сильную армию за счет этих средств не построишь.

՞Согласитесь, после апрельской войны 2016 года наша экономика оказалась сегодня гораздо более готовой к нынешней войне по всем параметрам. Однозначно, мы сейчас намного сильнее и в плане оружия, и в контексте обеспечения армии, и наличия дорог и пр. А все потому, что наша экономика сумела за последние годы влить ту основную ՞кровь՞, которая была необходима как армии, так и инфраструктурам. Мы эту войну уже выиграли. Уверен, окончательная победа будет очень скоро. Но мы живем в непредсказуемом регионе, где войны возможны и в будущем. Нам надо быть серьезно подготовленными к тому, чтобы одержать победу, в том числе и в будущей войне. Поэтому нам сейчас нужно переосмыслить, проанализировать и понять, какие проблемы имеет наша экономика, и приступить к ее структурной трансформации. Чем больше мы будем готовы к новой войне, тем меньше наши враги осмелятся начать ее՞, — высказал свою точку зрения эксперт.

На вопрос, какие конкретно проблемы в отечественной экономике необходимо решать в приоритетном порядке, г-н Манасян указал на то, что основной упор нужно сделать на диверсификации экономики и изменении торгового баланса с тем, чтобы он имел положительное сальдо. Все ранее осуществляемые реформы, по его словам, были недостаточны, поскольку на протяжении вот уже скольких лет Армении не удается экспортировать больше, чем она импортирует в страну. А когда баланс между экспортом и импортом отрицательный, то это значит, что вся валюта, которая поступает в страну, уходит затем на обеспечение импортных поставок, а не создание добавленной стоимости внутри страны.

՞Много говорится, что, вот, у Азербайджана есть нефть, от продажи которой он получает валюту. Но у нас тоже есть свой ресурс. Эта наша диаспора, обеспечивающая нам значительные поступления в виде трансфертов. Теперь условно предположим, что в Армению поступило порядка 2 млрд долларов. Вместо того, чтобы эти средства остались здесь и были направлены на развитие нашей экономики, они направляются за рубеж: условно 300 млн долларов на импорт из Турции, 800 млн долларов — из Европы, 500 млн долларов — из Ирана и т.п. В результате мы завозим довольно примитивные товары конечного потребления, которые могли бы легко сами производить и создавать добавленную стоимость, — обозначил проблемы наш собеседник.

Нужно действовать быстро

Сложившаяся сейчас военная ситуация, продолжил он — это повод серьезно задуматься над тем, что нужно, чтобы трансформировать всю экономическую формацию, весь концепт, сделав акцент на собственном производстве. Наша будущая экономика должна быть основана на создании новых производств и новых ценностей. Все это усилит конкуренцию на внутреннем рынке, поскольку из этой массы выйдут наиболее сильнейшие. И они будут настолько эффективными, что уже нацелятся на экспорт в другие страны, обеспечив тем самым приток валюты, которая пойдет на решение стратегических задач государства.

՞Более того, есть и другой, довольно серьезный риск в экономике, имеющей высокую долю импорта. Когда она по большому спектру товаров и сырья базируется на импорте, то в случае каких-либо глобальных войн, приводящих к блокаде границ, экономика попросту встанет. Ведь фактически производственные процессы многих предприятий построены именно на ввозимом сырье. Конечно, это глубокая проблема, требующая долгого и всестороннего анализа. Однако, на мой взгляд, сейчас самое время для наших предпринимателей задуматься над построением новой бизнес модели и переориентировать свои производства, базирующиеся исключительно на импортируемых товарах и сырье՞, — отметил г-н Манасян.

Однако нужно действовать очень быстро. Для начала, по словам эксперта, правительство должно сформировать Совет стратегического развития экономики, собрав в нем представителей экспертного сообщества — профессионалов той или иной сферы. Далее в течение 3-4 недель они должны разработать основные векторы структурной трансформации местной экономики и представить правительству. Власти в свою очередь опять-таки в кратчайшие сроки должны рассмотреть и одобрить представленные идеи, после чего бизнес сообществу надо активно мобилизовать свои усилия для получения абсолютной конкурентоспособности в конкретных направлениях. К примеру, один из векторов может заключаться в том, чтобы обеспечить стопроцентную самообеспеченность по жизненно необходимым видам товаров.

По оценкам эксперта, если уже сейчас активно приступить к процессу трансформации и успешно мобилизовать потенциал бизнеса сектора, то в течение пяти лет можно добиться ощутимых результатов. Как минимум, самостоятельно производить большую часть товаров, которые ныне импортируем из разных стран. При этом, нужно выделить те сферы, которые сумеют обеспечить нам конкурентное преимущество, как например, сфера высоких и информационных технологий, где Армения имеет высокие шансы на то, чтобы стать региональным лидером.

՞На самом деле эта война стала еще одним, возможно, последним поводом для того, чтобы мы всерьез и очень глубоко проанализировали бы структуру нашей экономики и сделали бы выводы из этого. Сегодня, как никогда, и правительство, и предприниматели, и простые граждане должны сплотиться вокруг одной общей идеи — превратить Армению в самое развитое государство региона. Эта идея должна проходить красной нитью через все действия, которые мы отныне будем предпринимать. Фронт и тыл должны быть объединены общей единой целью — победить врага, а все другие задачи — подчинены этой главной цели, — резюмировал глава компании IBS Consulting Group.