Экономическую активность нужно поддержать

В условиях пандемии коронавируса экономика Армении проявила довольно высокий уровень стабильности. Как отмечают в экономическом ведомстве страны, отечественные хозсубъекты сумели проявить гибкость в столь непростых условиях, благодаря чему глубоких структурных проблем в экономике удалось избежать.

Пессимизм не оправдался

Воздействие пандемии, конечно же, было ощутимым сразу по нескольким ключевым сферам местной экономики. В результате экономическая активность в Армении, согласно опубликованным на днях данным Нацстатслужбы, в период с января по сентябрь текущего года на фоне ускоренно сокращающихся объемов экспорта и импорта углубила свой спад, дойдя до отметки в 6,6%. В сравнении же показателя экономической активности сентября 2020 года с аналогичным показателем прошлого года, было зарегистрировано падение на 7,5%. Однако, если сравнивать нынешний сентябрьский показатель с августовским, то месячный рост составил 10,6%.

“Говоря об экономическом воздействии пандемии коронавируса, можно сказать, что в целом оно было гораздо слабее, чем мы ожидали в апреле этого года. Возможно, наши прогнозы были чересчур пессимистичными, но факт остается фактов: каких-либо ощутимых структурных рисков в нашей экономике сегодня не наблюдается. Да, есть отрасли, которые приняли удар на себя, что мы изначально и предполагали. Но в целом стабильными продолжают оставаться и инфляция, и финансовая система, и ряд ключевых сфер экономики”, — констатировал заместитель министра экономики Аваг Аванесян.

О том, что местная экономика не только сумела избежать серьезных рисков, связанных с воздействием коронавируса, но и постепенно вставала на рельсы устойчивого развития, свидетельствуют и последние данные Комитета по госдоходам по показателю количества рабочих мест в стране. Так вот, в сентябре 2020 года количество рабочих мест в Армении, обеспечивших доход (налоговую базу), составило около 632 тыс. человек. Для сравнения, этот показатель примерно на 14 тыс. больше, чем в августе 2020 года. Более того, он на 15,6 тыс. человек превышает также и показатель сентября прошлого года.

Наряду с этим, в сентябре 2020 года вырос и общий задекларированный доход — налоговая база, рост которой составил около 126 млрд драмов — против 114,6 млрд. драмов за аналогичный период 2019 года. При этом в сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года также увеличился доход на одно рабочее место — с 186 тыс. драмов до порядка 199 тыс. драмов. Все эти данные подсчитаны со стороны Комитета по госдоходам на основании ежемесячных отчетов по подоходному налогу и по социальным выплатам, которые были представлены налогоплательщиками.

“В сентябре 2020 года был зарегистрировал самый высокий показатель рабочих мест. Примечательно, что количество приносящих доход рабочих мест по данным за сентябрь также беспрецедентно. Этот показатель является самым высоким за всю историю ведения статистики”, — отметили в налоговом ведомстве страны, добавив, что любое зарегистрированное рабочее место формирует дополнительные налоговые поступления, способствуя безопасности страны.

Бойкот — не решение вопроса

Данные по основным макроэкономическим показателям Армении за 10 месяцев этого года будут опубликованы Нацстатслужбой примерно через месяц. И тогда можно будет проанализировать, как сказался на общем состоянии местной экономики октябрь — месяц, когда Армения находилась в состоянии военного положения. Конечно, на протяжении всего этого времени у нас в стране было сделано все для того, чтобы обеспечить прочный тыл за счет бесперебойной работы экономики. Более того, за последний месяц были осуществлены шаги, которые в долгосрочной перспективе могут стать стимулом для развития местного производства.

Речь о временном запрете Арменией импорта турецких товаров по целому ряду наименований. Будет ли в дальнейшем расширен уже утвержденный правительством список, пока неизвестно. По словам замминистра экономики А.Аванесяна, возможно, обсуждения на эту тему будут проводиться. И если будет принято решение о расширении списка импортируемых из Турции товаров, общество и предприниматели об этом заранее будут проинформированы.

Что касается уже импортированных в Армению товаров турецкого производства, то, по словам замминистра, бойкотируя их, мы ставим в затруднительное положение местных хозсубъектов, которые уже заплатили за приобретенный товар.

“Если быть рациональным, то призывы к бойкоту станут для армянских импортеров, которые уже завезли турецкие товары, большой проблемой. Потому что эти люди, работая в рамках определенных международных систем, уже осуществили в отношении зарубежных партнеров свои финансовые обязательства, и на сегодня имеют проблему с реализацией этой продукции в самой Армении. С другой стороны, вполне понятна и реакция армянских потребителей, не желающих приобретать товары турецкого производства. Но надо понимать, что те предприниматели, которые ранее работали с турецким рынком, должны иметь средства, чтобы установить деловые связи с новыми зарубежными рынками и суметь импортировать те же товары по тем же качественным параметрам”, — детально изложил суть вопроса г-н Аванесян.

Потребление не должно снижаться

На сегодня, продолжил он, когда наша страна, с учетом активного распространения коронавируса, борется, по сути, на два фронта, необходимо сделать все возможное для наращивания экономической активности. Ведь обеспечение экономической активности, по его словам, означает прочность тыла, что в условиях войны имеет приоритетное значение.

Для этого прежде всего нужно направить внутреннее потребление в сторону товаров армянского производства. При этом, как отмечает замминистра экономики, зачастую наши потребители, приобретая тот или иной товар, даже не догадываются о том, что они произведены именно в Армении. В этом смысле, по словам г-на Аванесяна, Минэкономики намерено приложить усилия для того, чтобы максимально популяризировать товары армянского происхождения под кодом 485. Увеличив спрос в этом направлении, мы тем самым будем способствовать развитию будущего отечественной экономики, создавая предпосылки для того, чтобы наши хозсубъекты за счет поступающих средств могли бы осуществлять дополнительные вложения в расширение своего производства, создавая новые рабочие места.

Конечно, психологически очень сложно сейчас думать о новых покупках, когда все внимание сосредоточено на войне в Арцахе. Однако замминистра экономики уверен, что надо продолжать жить своей нормальной жизнью и не откладывать те покупки, которые ранее были запланированы. Потому что именно благодаря такому поведению мы сможем обеспечить экономическую активность, генерируя налоги, за счет которых можно будет осуществлять необходимые затраты из госбюджета.

“Нам нужно сегодня преодолеть психологические барьеры и направить все ресурсы на то, чтобы в тылу не только ничего не изменилось, но и улучшилось. В этом смысле не стоит откладывать на потом запланированные покупки, поскольку, скажем так, положенные под подушку деньги, которые не вливаются сейчас в экономику, могут завтра привести к серьезным проблемам из-за сокращения уровня потребления”, — заключил замминистра экономики.

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