Новые программы и увеличение финансирования

В НС обсужден проект бюджета Министерства образования, науки, культуры и спорта на 2021 год

В минувший понедельник на совместном заседании постоянных комиссий Национального Собрания по финансово-кредитным и бюджетным вопросам, а также по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта обсуждался проект бюджета МОНКС на 2021 год.

В проект включена 21 программа со 172 мероприятиями, на которые планируется выделить 177. 658. 916,3 тысяч драмов РА. По сравнению с прошлым годом, ассигнования на расходы министерства в будущем году снизились на 1,2%.

По словам министра финансов РА Атома Джанджугазяна, политика, принятая в отношении бюджета следующего года, обусловлена ​​текущими ограничениями, поэтому ее можно сравнить с бюджетом 2019 года.

“Нам предстоит еще многое сделать в сфере МОНКС. Мы взяли на вооружение политику, которую нам позволяют текущие ограничения (связанные с эпидемией коронавируса — авт.), что подразумевает не брать на себя дополнительных обязательств по текущим расходам. Возьмем цифры, утвержденные бюджетом 2019 года и попробуем сравнить, то увидим, что в 2021 году проект предусматривает увеличение отчислений на образование, науку, культуру и спорт на 10%, и в целом показатель бюджетных отчислений составляет 177,6 млрд драмов, что примерно на 16,6 млрд драмов больше программного показателя 2019 года”, — сказал Атом Джанджугазян. Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Артур Мартиросян, представляя проект бюджета, подчеркнул, что планируется реализация программ не только в сферах образования, науки, культуры, спорта, но и в сфере молодежи и диаспоры. А.Мартиросян представил существенные изменения, внесенные в ряд программ, и их причины. В частности, возросли ассигнования на программу “Спорт наших достижений” — 246.525,0 тыс. драмов РА (на 10,5%), что обусловлено увеличением количества бенефициариев и размера гонорара призерам Олимпийских игр и Всемирной шахматной олимпиады, награждением лучших спортсменов года, расширением услуг, связанных с адаптивным спортом. Увеличились также ассигнования по “Общеобразовательной программе” — 3. 308. 269. 8 тысяч драмов РА (на 3․3%), что связано с увеличением или изменением ряда программ, численностью бенефициариев. По программе “Внедрение всеобщей системы инклюзивного образования” также есть увеличение ассигнований на 163.752. 6 тысяч драмов (на 6,7%) , что связано с увеличением числа бенефициариев и центров психолого-педагогической поддержки, ростом заработной платы учителей, внедрением программы “Обеспечение развития навыков инклюзивной педагогики учителей и помощников учителей общеобразовательных школ”. Кроме того, увеличились отчисления на программу “Развитие международного и сотрудничества с диаспорой в области образования, культуры и спорта” (615.850.1 тысяч драмов, на 6,6%), поскольку в Армении будет организовано новое мероприятие — “Взнос за участие и проведение фестиваля STARMUS.

А.Мартиросян отметил, что с целью повышения эффективности бюджетного программирования был пересмотрен ряд программ и мероприятий, исходя из показателей их результативности (осуществления или невыполнения), а потому есть мероприятия, которые сгруппированы в одно и добавлены новые. В частности, создана программа “1227. Внедрение информационных и коммуникационных технологий в сфере образования”, которая включает три мероприятия: “Электронное управление”, “ИКТ контент и дистанционное обучение”, “Обеспечение и обслуживание инфраструктур ИКТ”. В то же время, в программу добавлены 2 новых мероприятия: “Совершенствование образования в области науки, технологий, инженерии, математики в Тавушской области” и “Улучшение образовательной среды в области науки, технологий, инженерии, математики в Тавушской области”, которые будут реализованы при поддержке Всемирного банка, в рамках пилотной грантовой программы “ЕС — в поддержку инноваций в Армении”. Министр финансов и заместитель министра образования, науки, культуры и спорта также ответили на вопросы депутатов, отметив, что работа по разработке проекта бюджета велась до навязанной нам войны, следовательно, в связи с этим в проект бюджета могут быть внесены изменения. Кроме того, спикеры подчеркнули, что решение проблем в сферах образования, науки, культуры и спорта невозможно только за счет увеличения финансирования: их решение следует искать не только в объеме финансирования, но и в эффективности программ, реализуемых за счет этих средств.