Учимся в условиях коронавируса

С 13 ноября в Армении возобновился учебный процесс

Закрытие школ из-за перманетных локдаунов приводит не только к необратимым пробелам в развитии детей, но и снижению их социальной защиты, обнищанию, а в перспективе содержит серьезный риск препятствия общественному развитию, что уже подтверждено рядом исследований. А потому, придавая важность всем мерам, направленным на предотвращение коронавирусной болезни, в то же время необходимо обеспечить минимальные условия для функционирования системы образования. Тем более, что в краткосрочной перспективе не просматривается возможность обуздания этой эпидемии, и сложившая ситуация требует долгосрочных решений. Более того, перед лицом важнейших вызовов, стоящих перед страной (которые после войны стали еще жестче), предоставление качественного образования является вопросом национальной безопасности, и необходимо приложить максимум усилий для обеспечения его развития. В этом контексте, с 13 ноября в республике возобновился учебный процесс, который будет проходить по определенной схеме, с обязательным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических и профилактических мер.

В частности, в высших, начальных, средних профессиональных учебных заведениях будет организовано дистанционное обучение, за исключением практических занятий по некоторым специальностям, которые должны быть запланированы на конец семестра. На полную удаленку перейдут учащиеся 5-12 классов общеобразовательных школ общин, где функционирует внутриобщинный транспорт. В общеобразовательных учреждениях остальных населенных пунктов 5-12 классы будут работать в том же режиме, как и было с начала учебного года. А вот в 1-4 классах общеобразовательных учреждений организация дистанционного обучения была признана нецелесообразной из-за его неэффективности в младших классах. Более того, с учетом недостаточной реализации учебного процесса с марта 2020 года (из-за распространения эпидемии коронавируса), а также того факта, что по текущим прогнозам в ближайшие месяцы спада эпидемии не будет, переход на дистанционное обучение в этих классах может привести к введению для них дополнительного учебного года. Это, естественно, окажет весьма негативное влияние на дальнейшее естественное развитие десятков тысяч детей.А потому, в этих классах, вне зависимости от местонахождения учебного заведения, учебный процесс будет организован с соблюдением всех установленных санитарно-эпидемиологических и профилактических мер.

Что касается деятельности дошкольных учреждений, то она тоже будет возобновлена по вполне объективным причинам. Удаленное дошкольное образование невозможно априори, а постоянное прекращение занятий тоже очень плохо влияет на детей и их развитие. Не говоря уже о том, что невозможность отвести ребенка в детский садик лишает тысячи людей, семей и сотрудников дошкольных заведений возможности работать и создает множество социально-экономических проблем. Точно такая же ситуация складывается и с художественными, музыкальными и школами искусств. В связи с этим их деятельность также будет возобновлена, с соблюдением установленных противоэпидемических правил. Отметим также, что в сложившейся ситуации отчественная система образования предприняла первоочередные шаги для решения двух приоритетных на сегодня вопросов: реализации права на образование тысяч детей, перевезенных из Республики Арцах в Республику Армения, и обеспечение необходимой поддержки для развития и психического здоровья детей в военных и послевоенных условиях.В этой связи Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения, в сотрудничестве с кафедрой психологии личности ЕГУ и Ассоциацией детских психологов проводит тренинги для педагогов всех общеобразовательных учебных заведений с целью оказания необходимой поддержки детям. Важнейшей группой, которой оказывается эта поддержка, являются дети, переехавшие в Армению из Арцаха.

Еще одна инициатива Министерства образования, науки, культуры и спорта в нынешних непростых условиях — передача необходимого компьютерного оборудования тем региональным школам, где нет учителей по некоторым предметам. Таким образом в школах появится возможность проводить обучение дистанционно. Был проведен анализ и мониторинг ситуации для выбора учебных заведений, которым необходимо компьютерное оборудование для дистанционного обучения. Были выделены все те учебные заведения, где из-за отсутствия учителя не преподается какой-либо предмет или его ведет учитель, который преподает этот предмет менее пяти лет и не имеет профессионального образования.

В Ереване такой проблемы как отсутствие необходимых предметников, нет, а средние и основные общеобразовательные школы в Тавушской области планируется оснастить необходимым компьютерным оборудованием в рамках пилотной грантовой программы “ЕС — в поддержку инноваций в Армении”.

В результате для оснащения необходимой компьютерной техникой и организации дистанционного обучения было отобрано 101 региональное образовательное учреждение. Для обеспечения качественного и эффективного дистанционного обучения было изучено количество имеющегося компьютерного оборудования и время их приобретения. В итоге все эти школы будут обеспечены полным пакетом современного компьютерного оборудования (один компьютер, монитор, источник бесперебойного питания, веб-камера, громкоговоритель, микрофон, многофункциональное устройство, проектор, треножник) , что наилучшим образом обеспечит совместимость всего оборудования и бесперебойную работу системы. Учитывая, что старшие школы лучше оснащены компьютерным оборудованием, они могут на местах выступать в качестве школ-менторов. А потому для проведения дистанционного обучения 99 школам будет выдано по одной конференц-камере. А в будущем году конференц-камеры получат 8 старших школ, которые сейчас капитально ремонтируются в рамках кредитной программы “Улучшение образования”.

Напомним, что по инициативе МОНКС внедрен полный набор инструментария для онлайн-обучения, который действует на странице комплексного дистанционного обучения: https://icttraining.armedu.am, а также проведены тренинги по ИКТ для порядка 3000 педагогов.