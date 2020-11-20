“Цифра” поможет открыть границы

Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития разработан новый проект по свободному перемещению граждан не территории ЕАЭС, способный заметно облегчить жизнь гражданам ЕАЭС. Особенно тем из них, которые в условиях закрытых границ из-за пандемии коронавируса, не могут уехать в ту или иную страну евразийского пространства.

В качестве пилотного планируется уже в декабре этого года реализовать проект под названием “Путешествую без COVID-19” с участием России и Армении, для граждан которых могут быть смягчены условия передвижения. Суть проекта, как пояснил зампредседателя Совета ЕАБР Тигран Саркисян, заключается в том, чтобы создать возможность свободного перемещения для людей, которые могут представить медсправку об отсутствии у них COVID-19. Результаты тестов будут храниться в системе и при пересечении границы подтвердят отсутствие вируса.

Границы между странами, по словам зампреда Совета ЕАБР, закрыты потому, что правительства таким образом борются с распространением вируса. Если же будут реализованы определенные цифровые решения, которые помогут наладить эффективное взаимодействие стран внутри евразийского пространства, то для людей, которые сдали тест COVID-19 и имеют отрицательный результат, можно будет открыть границы. “Верифицированная информация в приложении “Путешествую без COVID-19” не может быть сфальсифицирована, поскольку будет генерироваться перечнем доверенных лабораторий, определяемых национальными уполномоченными органами. При считывании кода можно будет увидеть обезличенную информацию о пользователе, достаточную для подтверждения результатов теста”, — объяснил суть проекта г-н Саркисян.

Сразу несколько российских госведомств — Минздрав, Минкомсвязь и Роспотребнадзор будут задействованы в ходе реализации пилотного проекта. В ЕАБР уверены, что запуск этой системы позволит возобновить свободное передвижение граждан. При этом единая база данных создаваться не будет, поскольку приложение будет интегрироваться с национальными информационными сервисами.

В будущем систему планируется распространить на территорию всего Евразийского экономического союза.По крайней мере, на сегодня запуск аналогичных систем обсуждается также и с другими странами ЕАЭС — Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. С помощью этой системы, как отмечают в ЕАБР, можно будет в дальнейшем подтверждать наличие прививки от COVID-19 или информацию о медицинской страховке любым организациям — гостиницам, транспортным компаниям и др.