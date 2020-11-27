Продуктовые наборы — для младшеклассников

Порядка 100 тысяч учащихся начальной школы получат продуктовые наборы

Правительство Республики Армения и Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) предоставит продуктовые наборы примерно 100 тысячам детей младших классов. Это связано с тем, что школьные кухни и столовые остаются закрытыми из-за эпидемии коронавируса.

В сотрудничестве с правительством Республики Армения, Всемирная продовольственная программа реорганизовала программу “Школьное питание”, с тем, чтобы дети имели возможность ежедневно получать полноценное питание дома — до того времени, когда вновь будут открыты школьные кухни и столовые и возобновлено питание детей.

В рамках программы “Школьное питание”, финансируемой Российской Федерацией, ВПП предоставит наборы здорового питания по всей территории Армении, для порядка 50 000 детей младшего школьного возраста. В свою очередь, в рамках постепенной национализации этой программы, правительство РА параллельно поддержит необходимыми продуктовыми наборами еще около 50 тысяч школьников.

Министерство образования, науки, культуры и спорта РА и ВПП предоставят школьникам продуктовые наборы в течение первой половины 2020-2021 учебного года.

Это одноразовое распределение продуктовых наборов предназначено для помощи семьям, чтобы удовлетворить потребности своих детей в питании в течение 80 дней. Продовольственные наборы, предоставленные правительством Республики Армения и ВПП, содержат следующие продукты: гречка, чечевица, макаронные изделия, рис, растительное масло и пшеничная мука.