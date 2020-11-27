Священные места Арцаха

Сегодня историко-культурное наследие Арцаха находится под угрозой уничтожения. На территориях, перешедших под контроль Азербайджана, осталось множество памятников и культовых мест, которые, вне всякого сомнения, будут подвергаться посягательствам, если не принять оперативные и действенные меры.

О проблеме уже проинформировано высшее руководство ЮНЕСКО, которое в лице генерального директора Одрэ Азуле озвучило готовность оказать техническую поддержку — направить предварительную миссию на места в целях составления перечня наиболее значимых культурных объектов в качестве предварительного условия для эффективной защиты наследия региона. ЮНЕСКО объявило о готовности сотрудничать со всеми заинтересованными партнерами в целях создания условий для такой миссии и начало консультации высокого уровня с государствами-сопредседателями Минской группы. Отметим также, что в Первопрестольном Эчмиадзине создается Офис по вопросам духовного и культурного наследия Арцаха — для защиты духовного и культурного наследия Арцаха. О том, насколько эффективной окажется работа международных структур, заинтересованных в сохранении историко-культурного и духовного наследия Арцаха, покажет время. Мы же продолжим знакомство наших читателей с обычаями, верованиями и культурными памятниками Арцаха.

Святая вода

В Арцахе вода являлась святыней: в нее нельзя было плевать, как в огонь. Источникам приносили жертвы: девушка, только ставшая невестой, впервые идя по воду, бросала в родник пшеницу. По воскресеньям у источников, считающихся священными, зажигали свечи. А больные, помимо зажигания свечей, приносили в жертву петухов и молились в надежде на выздоровление. Известными священными лечебными источниками были родник в овраге села Шошу, “Зеленый крест” Верин Сзнека, “Мош Ахпюр” (Ежевичный родник) села Гхорд, где растут не только кусты ежевики, но и большой почитаемый дуб. А вот на “Мец ахпюр” (Большой источник) села Чанахчи, согласно легенде, передаваемой из уст в уста, несколько раз свыше нисходил свет.

Священные деревья

В Арцахе также был очень распространен культ деревьев. Во всех деревнях были свои священные деревья: по их листьям гадали, перед ними зажигали свечи, приносили в жертву петухов или овец. Срубать эти деревья, даже их ветви, считалось большим грехом. Святотатца немедленно наказывали. Паломники, приходящие к священным деревьям, привязывали к их ветвям лоскуты — для того, чтобы избавиться от болезней или с просьбой исполнить желание. Одним из таких священных деревьев был огромный платан Схторашена, куда в День Вознесения приходили паломники из окрестных деревень, зажигали свечи, варили молочный суп и разносили его в качестве жертвоприношения. В Верин Тахаварде было известно место паломничества “Баревацар”, три вяза у святыни Сарибека (около Шуши, под селом Дашушен), кизиловые деревья именуемые “Яковик” у села Гюней Чартар, гигантские дубы “Зоравор” села Арав. Рассказывают, что один человек, сорвавший ветку с дерева у святыни Сарибека, сорок лет был пригвожден к постели…

Дуб села Схнах называеся “Хндзорахач” (Яблоневый крест). Согласно легенде, раньше это дерево было яблоней, но турок ударил дерево прутом, чтобы сбить с него яблоки, и оно сразу превратилось в дуб. Считалось, что земля рядом со священным деревом или на нем обладала целебными свойствами. Например, вблизи деревни Керт есть четыре огромных дуба, землю из дупл которых вынимают, натирают ею лицо, чтобы вылечить стригущий лишай. Кстати, это святилище имеет день, когда его посещеют паломники — Великая Среда. Есть в Арцахе деревья, которыми лечат бородавки, другими — артрит, жар, лихорадку, ревматизм, глухоту, психические заболевания и т. д. Священные деревья помогали избавиться от саранчи, если для этой цели им приносили жертвы. Особенно важным деревом от сглаза считалась калина: ее сажали во дворе, в поле, в саду. Небольшой кусочек этого дерева зашивали вместе с верблюжьей шерстью, бусинками от глаза в кусочек ткани и привязывали к колыбели ребенка или к шее лошади.

Если же говорить о памятниках архитектуры, то одним из культовых сооружений Арцаха является церковь Сурб Степанос. Она расположена в юго-западной части села Тох Гадрутского района, рядом с большим кладбищем. Согласно надписи на входном тимпане (фасаде), церковь в 1747 году отремонтировали мелик Еган и его сын мелик Есаи. Ранее церковь Сурб Степанос была построена на месте средневековой соборной церкви, которая, в свою очередь, была построена на фундаменте языческого храма. Церковь Сурб Степанос представляет собой прямоугольный арочный зал. В его восточной части расположены ризницы. Стены сложены из грубого камня, оставшегося от разрушенной церкви. Украшенный орнаментами столб необычной формы делит зал на две неравные части (северная часть уже). В узкой части много надгробий. В стенах церкви размещена уникальная коллекция хачкаров (51 штука). Есть как архаичные равносторонние кресты, так и классические композиции XVIII века. Территория церкви покрыта надгробиями — яркими образцами средневековой резьбы по камню. На них представлены изображения роскошного застолья, всадников, воинов, музыкантов и охотников. Скорее всего, эти барельефы тематически связаны с жизнями погребенных здесь людей.