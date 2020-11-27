Центробанк гарантирует финансовую устойчивость

Практически сразу же, после того как Центробанк Армении в начале этой недели распространил заявление о том, что сумеет обеспечить стабильность на финансовом рынке страны с помощью имеющихся в его в арсенале инструментов, валютные колебания у нас несколько смягчились.

Между ростом экономики и низкой инфляцией

Так, если всю прошлую неделю армянский драм в ежедневном режиме рос на несколько процентных пунктов по отношению к иностранным валютам, и в частности, к доллару, достигнув средней отметки в 515-520 драмов за доллар, то уже на этой неделе курс начал демонстрировать тенденцию к снижению.

“Центробанк продолжает вести мониторинг финансовых рынков и в случае необходимости применит весь свой инструментарий, гарантируя стабильность цен и финансовую устойчивость”, — твердо пообещал регулятор в ответ на уже наблюдающиеся инфляционные процессы в экономике страны.

В столь сложных условиях, которые сложились на сегодня в отечественной экономике под воздействием пандемии коронавируса и военной обстановки в стране, вопрос сохранения устойчивости финансовой системы и макроэкономической стабильности, естественно, становится приоритетной задачей. В противном случае, наша экономика может довольно серьезно пошатнуться.

Однако процесс девальвации драма имеет две стороны медали. Прежде всего, она способствует росту экспорта. Местные экономисты неоднократно отмечали, что Армения слишком долго жила в состоянии очень низкой инфляции. Хотя, подобная ситуация никак не способствует ни росту конкурентоспособности экономики нашей страны, ни стимулированию экспорта и инвестиций. Наша продукция становится просто дорогой для рынков тех стран, куда она экспортируется. К примеру, России, где в последнее время вновь было зафиксировано ослабление российского рубля. На этом фоне армянский товар, продаваемый уже в российских рублях, не в состоянии конкурировать на рынке по своим ценовым параметрам.

С другой стороны, девальвация драма приводит к удорожанию импорта. Причем, не только готовой продукции, но и сырья и материалов, что в итоге способствует росту себестоимости производимой внутри страны продукции. Если же учесть, что импорт традиционно занимает львиную долю в общем торговом обороте Армении, то укрепление доллара чревато также и социальной напряженностью внутри страны в связи с ростом цен, в том числе и на продукты первой необходимости.

Регулятор пока выжидает

В то же время ослабление национальной валюты способно увеличить бремя обслуживания внешнего госдолга страны, поскольку большая его часть номинирована в иностранной валюте. И этот риск присущ не только нашей стране, но и многим развивающимся странам. О чем, кстати, говорил и президент РФ В.Путин, выступая на саммите G20 в минувшую субботу.

По его словам, большой риск в условиях пандемии несет девальвация национальных валют, особенно для государств с низкими доходами. Их фискальные поступления снижаются, но при этом необходимость выделения средств на борьбу с коронавирусом растет. Однако у развивающихся экономик и ряда государств с формирующейся рыночной экономикой таких возможностей объективно нет. Поэтому и девальвация национальных валют несет серьезный риск. И соответственно, повышение стоимости обслуживания государственных долгов — в первую очередь, для стран с низкими доходами, две трети заимствований которых, по оценкам российского президента, номинированы в долларах.

Учитывая все аспекты, наш Центробанк предпочитает пока не вмешиваться в валютный рынок. Происходящие колебания валютных курсов здесь считают естественным процессом, а за движениями валютного обменного курса наблюдают с точки зрения инфляции и в целом финансовой стабильности. И поскольку инфляция в стране управляема, то никаких поводов для беспокойства у ЦБ нет.

По крайней мере, начиная с мая текущего года никаких вливаний на рынок регулятор не осуществлял, чтобы удержать курс драма. В этом не было какой-либо необходимости даже в октябре, когда наша экономика подвергалась шоковому воздействию на фоне не только уже пандемии, но и военных действий в Арцахе. Сейчас же, если ЦБ и намерен вмешаться, то только для того, чтобы несколько смягчить снижение курса нацвалюты.

Источники валют заметно сократились

В этом смысле главной экономической задачей ближайшей перспективы становится обеспечение валютных поступлений в Армению. Процесс, на самом деле, довольно сложный, учитывая то, что источники этих поступлений в последние месяцы заметно сократились. Во-первых, существенно снизился объем частных трансфертов из-за рубежа в Армению, поскольку в условиях закрытых из-за коронавируса границ армянские трудовые мигранты не сумели в этом году выехать на заработки.

Достаточно сказать, что по подсчетам Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), численность трудящихся мигрантов в странах ЕАЭС только лишь в первом полугодии 2020 года сократилась на 41% годовых, составив 279 тыс. человек. Об этом на днях проинформировала помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, пояснив, что больше всего это затронуло рынок труда России, где количество трудовых мигрантов с 444 тыс. сократилось до 247 тыс. человек. “В основном страну покинули граждане Армении и Киргизии”, — уточнила она.

Те же, кто по-прежнему остался работать в той же России, являющейся основным направлением для выезда наших мигрантов, тоже испытывали в этом году сложности, поскольку российский рубль, как уже было сказано выше, претерпел определенное ослабление. Это привело к тому, что в пересчете на доллары заработки мигрантов и, соответственно, их трансферты в Армению ощутимо сократились.

Параллельно произошел спад и относительно другого источника валютных поступлений в страну — экспорта. Так, по итогам девяти прошедших месяцев этого года экспорт не дотянул даже до аналогичного прошлогоднего показателя в 4,4%. Падение экспортных объемов могло быть еще большим, если бы не благоприятные цены на медь и золото на международном рынке, куда Армения экспортирует их в виде сырья.

Снизить панику

Однако импорт товаров в нашу страну тоже претерпел значительное сокращение. Гораздо больше, кстати, чем по экспортному направлению. Речь идет примерно о 15% спада по итогам первых девяти месяцев 2020 года, что во многом было обусловлено снижением потребительского спроса внутри в условиях пандемии. Подобный расклад как раз и позволил драму оставаться на более или менее стабильном уровне все эти месяцы. Поэтому даже если сейчас, в связи с подорожанием доллара, вырастут цены на некоторые импортные товары, то на общей инфляции это вряд ли сильно скажется, учитывая, что покупательная способность населения по-прежнему остается низкой.

В любом случае у Центробанка на сегодня достаточно резервов, чтобы сохранить стабильность на валютном рынке.Поэтому теперь самая главная задача экономических властей снизить панику среди населения по поводу роста курсов валют и объяснить, что если и будет девальвация драма, то ограниченно и не резкими темпами. На этом фоне люди перестанут массово скупать иностранную валюту или же менять драмовые вклады в банках на долларовые, что обычно и происходит в условиях обесценения нацвалюты.