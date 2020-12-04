Торговые объекты в помощь местному производству

Экономическое ведомство страны готово помочь армянским бизнесменам заполнить нишу, которая образуется на местном рынке после вступления в силу запрета на импорт товаров из Турции. Об этом написал на днях министр экономики Ваан Керобян на своей странице в Facebook, напомнив, что меньше чем через месяц, с 1 января 2021 года ввоз на территорию Армении нескольких сот наименований товаров турецкого производства будет запрещен как минимум на полгода.

Высвободившаяся ниша

Учитывая то, что Армения импортировала довольно большой объем товаров конечного потребления из Турции, решение властей нашей страны о временном запрете импорта турецких товаров не может не оказать воздействие на нашу экономику. Если говорить цифрами, то по итогам прошлого года в Армению из Турции было ввезено товаров на общую сумму в 268,1 млн долларов. Подавляющая часть пришлась на одежду, которая была импортирована на сумму в 69,4 млн долларов.

Далее следуют оборудование и системы отопления (35,3 млн долларов), нефть и нефтепродукты (24,3 млн долларов), химтовары (23,6 млн долларов), недрагоценные металлы и изделия из них (21,6 млн долларов), плюс цитрусовые фрукты (10,3 млн долларов).

Команда Минэкономики, как пообещал г-н Керобян, готова предоставить более подробную информацию предпринимателям с тем, чтобы оказать им максимальную поддержку для восполнения этого пробела продуктами армянского происхождения или продукцией дружественных стран. И, конечно же, заработать, основав эффективные производства, либо наладив импорт по новым направлениям.

В том, что рынок сумеет быстро отреагировать на создавшиеся условия и восполнить пробел импортом из других стран, сомневаться не приходится. Однако запрет на импорт турецких товаров надо рассматривать как новую возможность для отечественных предпринимателей в плане создания производств, нацеленных на замещение товаров, импортируемых ранее из Турции. Для многих отечественных бизнесменов запрет турецкого импорта, конечно же, станет вызовом. Но одновременно это создаст новые возможности, потому что армянский рынок таким образом освободится от турецкой экспансии.

Ведь на протяжении многих лет наши предприниматели постоянно указывали на то, что дешевые турецкие товары буквально заполонили отечественный рынок и душат местное производство, не позволяя ему развиваться в столь неравной конкуренции. Вот теперь как раз появилась отличная возможность для создания эффективных и конкурентных производств, которые будут нацелены на импортозамещение товаров, имеющих ключевое значение для нашей экономики.

Гарантированный минимум

Предприниматели Армении уже на данном этапе начали предлагать правительству свои варианты решения этого вопроса. И прежде всего они указали на то, что развитию местных производств, увеличению количества рабочих мест и росту доходов госбюджета может способствовать создание специальных условий для продажи армянских товаров. С подобной идеей выступило на днях отечественное сообщество экспертов — Export Armenia, по мнению которых во всех наших магазинах должен быть представлен гарантированный минимум товаров местного производства. Причем, от каждого производителя по нескольку видов. “Это внушительный канал продаж для армянского производства, а для государства — новые налоги и рабочие места”, — уверены предприниматели.

На самом деле главной задачей любого производителя изначально является вопрос сбыта своей продукции. Для новых бизнесов это усложняется тем, что надо еще и суметь конкурировать на рынке, который и без того является довольно насыщенным на сегодня. Супермаркеты и просто продуктовые, хозяйственные и пр. магазины всегда неохотно соглашаются брать на реализацию товары, которые покупатели пока не знают, учитывая то, что новосозданные производства навряд ли могут позволить себе предварительно осуществить широкий маркетинг и выйти на рынок уже с хорошо разрекламированной продукцией.

В этом смысле представители сообщества Export Armenia как раз и отмечают, что для увеличения доли местного производства нужно для начала сделать так, чтобы эти товары продавались в самой Армении. Тем самым, по мнению хозсубъектов, можно достичь того, чтобы у нас в стране производили больше товаров, чем делают это сейчас. Для этого они предлагают выделить во всех магазинах небольшие площади, на которых будут представлены только отечественные товары.

У импортеров-дистрибьютеров больше возможностей

Подобная идея, кстати, далеко не нова. Вот уже несколько лет аналогичная схема действует в Беларуси, способствуя наряду с другими факторами развитию местного производства. Принята она и в Европе. Хорошо известная нам сеть магазинов Carrefour в середине ноября этого года запустила инициативу по поддержке местных, то есть французских производителей (в том числе, фруктов и овощей), предлагая им льготные условия при реализации продукции. В соответствии с новыми условиями они смогут поставлять свою продукцию в супермаркеты Carrefour без посредников, по упрощенным контрактам, с оплатой за товар в короткие сроки — в течение одной недели.

“Когда мы призываем потребителя покупать армянские товары, важно понимать, что многое зависит и от самого продавца, то есть магазина. На сегодня презентабельные стенды выделены большей частью под импортные товары. Во многом это объясняется тем, что у импортеров-дистрибьюторов больше финансовых возможностей, чем у местных производителей, поэтому магазины и отдают им предпочтение. С другой стороны, у владельцев многих местных супермаркетов есть свой дистрибьюторский бизнес. Естественно, они стараются в первую очередь продавать товары, которые импортируют сами. В итоге, основные отечественные товары, которые представлены у нас в торговой сети, это по большому счету свежие продукты с небольшим сроком хранения, которые трудно завозить. Иначе местных товаров было бы еще меньше”, — детально проанализировал ситуацию соучредитель сообщества Export Armenia Эмиль Степанян.

Конкурентоспособность пойдет в рост

Для того, чтобы поддержать местное производство, в сообществе предлагают установить на полках наших торговых объектов минимальную площадь и минимальный ассортимент для армянских товаров. И чем больше магазин, тем большие площади окажутся выделенным под местное производство. Свободной конкуренции такой механизм, по мнению экспертов, препятствовать не будет, поскольку появится гарантированное место, за которое будут конкурировать несколько производителей. При этом не исключается и вариант того, что сами супермаркеты начнут открывать собственные производства, чтобы занять эти места.

По подсчетам специалистов Export Armenia, в случае реализации подобного механизма поддержки местных производителей, выгода для экономики Армении может исчисляться в миллионах долларов. Так, ежегодно наша страна импортирует только продовольственных товаров на 700 млн долларов. Если заместить их местными товарами хотя бы на половину этой суммы, то это приведет к дополнительным 300 млн долларов для местного производства, что сопоставимо с продажами Армении на своем главном экспортном рынке — России. Для сравнения, в прошлом году из Армении было экспортировано на российский рынок пищевых продуктов и алкоголя на сумму чуть больше 400 млн долларов.

“Таким образом, эта реформа может привести к увеличению производственных мощностей. И как результат — к снижению себестоимости товаров, благодаря чему армянский продукт станет конкурентоспособнее уже по объективным рыночным параметрам”, — отметил соучредитель Export Armenia, добавив, что обсуждение этого проекта уже началось в Минэкономики.