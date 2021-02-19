Тарифы на посылки во Францию снижены

Общество 19 февраля, 2021 | Автор : admin

С 17 февраля “Айпост” более чем на 35% снизил тарифы на посылки из Армении во Францию.

Такая возможность появилась в результате переговоров “Айпост” с национальным оператором Франции “La Poste”.

На посылки до 1 кг установлен новый тариф — 9,900 драмов вместо прежних 14,900 драмов (снижение на 34%).

За каждый дополнительный полный и не полный килограмм будет добавляться 2 900 драмов, вместо прежних — 6 000 драмов (снижение на 52%).

Как отмечает генеральный директор Айпост Айк Карапетян: “Франция — самый частый пункт назначения посылок в Европе. Отрадно, что в результате переговоров с “La Post” мы смогли снизить тарифы. Я думаю, что это поможет укрепить связи с французской диаспорой, а также и малому и среднему бизнесу, основным направлением которых является Франция”.