Города Чаренцаван и Феодосия станут побратимами

В Российском центре науки и культуры в Ереване (РЦНК) в формате онлайн состоялась встреча между главой города Феодосия Анжелой Сердюковой и мэром Чаренцавана Акопом Шахгалдяном, на которой был обсужден ряд вопросов, связанных с установлением побратимских отношений между двумя городами. Инициаторы встречи — заместитель председателя Совета министров Республики Крым, Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов и политический и общественный деятель, председатель клуба “Друзья Крыма” Айк Бабуханян. На встрече также присутствовали секретарь аппарата администрации Чаренцавана С.Мурадян, руководитель общественной организации интеллигенции Чаренцавана А.Григорян, координатор программ РЦНК в Ереване А.Арзуманян и пресс-секретарь РЦНК в Ереване Е.Шуваева-Петросян.

Как сообщили “РА” из пресс-службы Представительства Россотрудничества в Ереване, на повестке встречи стояло обсуждение соглашения между городами Крыма и Армении, в частности, Феодосии и Чаренцавана.

Как отметил исполняющий обязанности руководителя РЦНК в Ереване Ацамаз Биченов, Россотрудничеством ведется активная работа по установлению побратимских связей между городами Российской Федерации и Республики Армения. “Заключение соглашения между городами Армении и Крыма — это важный шаг в процессе сближения, — добавил он. — Ряд других муниципальных образований Республики Армения также выразил готовность начать переговорный процесс по установлению дружественных связей с городами Крыма”.

В свою очередь, Г.Мурадов поблагодарил клуб “Друзья Крыма” и РЦНК в Ереване за активную позицию и содействие в установлении более теплых разносторонних отношений между Крымом и Арменией. “Армения не подвергает сомнению территориальную целостность Российской Федерации, что очень важно не только для крымчан, но и для всей России”, — сказал он, добавив, что в этом фундаменте неотъемлемую часть составляют крымско-армянские отношения.

Как заявил мэр Чаренцавана, процесс сближения горячо поддержала община Чаренцавана, в которую входят город и пять сел. Он также отметил ценность области как бальнеологического курорта с многочисленными древними и средневековыми историческими памятниками, среди которых особое место занимает крепость Бжни XI века. Именно ее летописцы называли “неприступной обителью богов”.

А.Бабуханян добавил, что Соглашение об установлении дружественных отношений между городом Феодосия и городом Чаренцаван будет подписано к 7-летию воссоединения Крыма с Россией и нацелено на развитие сотрудничества в таких областях, как образование, культура, спорт, молодежная политика, туризм, а также налаживание торгово-промышленных отношений.

От Феодосии до Чаренцавана 1400 км по автодороге. Сейчас между Арменией и Крымом нет авиасообщения, но в ближайшее время планируется открытие рейса между Анапой и Ереваном, что сделает Крым для туристов из Армении более доступным.

Армянская диаспора в Крыму насчитывает более чем тысячелетнюю историю, не говоря уже о начальном периоде, о котором сохранилось очень мало сведений. Крымские армяне зарекомендовали себя как гармоничное, цельное и уникальное явление в культуре и истории полуострова.

Такие памятники, как монастырь Сурб Хач XIVвека, ряд других средневековых церквей, а также использование армянских архитектурных орнаментов в ряде русских православных церквей в Крыму, рассказывают нам о духовной и культурной близости двух народов. До наших дней в Крыму сохранился городок с многозначным для мирового армянства названием – Армянск.

С Крымом неразрывно связаны известные деятели культуры, просвещения и науки – художник-маринист Иван Айвазовский, архиепископ, историк и лингвист Гавриил Айвазовский, живописец и театральный художник Вардкес Суренянц, композитор и дирижер Александр Спендиаров.

О героической истории рассказывает братское захоронение 250 воинов 89-й Таманской Краснознаменной ордена Красной Звезды стрелковой дивизии в Балаклаве и памятник героям, которые в апреле 1944 года освобождали Балаклаву и Керчь. Армянская дивизия была награждена вторым орденом Красной Звезды за освобождение Севастополя.

Тему армянского следа в Крыму на протяжении нескольких десятилетий изучает современный крымский писатель и журналист Леонид Терентьев – автор книги «Айастан из Крыма».