Внутренний рынок надо защищать

Армянские огранщики против нулевых пошлин на мелкие бриллианты

Вопрос о целесообразности применения нулевой ставки таможенной пошлины в странах ЕАЭС на алмазы мелких рассевов весом менее 0,3 карат обсуждался на днях в ходе совещания в Минэкономики с участием главы ведомства Ваана Керобяна и представителей ювелирной и алмазной отрасли Армении.

Мнения по этой теме среди присутствующих, по сути, разделись. Представители ювелирной сферы в целом положительно воспринимают возможное обнуление пошлин. Однако у местных алмазообрабатывающих компаний имеются довольно весомые доводы против введения нового механизма растаможки камней.

“Тема эта не новая. На самом деле, обсуждение этого вопроса на площадке ЕАЭС началось еще в ноябре 2019 года. Но пока что консенсуса по этому вопросу не достигнуто”, — рассказал в беседе с нами Гагик Мкртчян, советник министра экономики, курирующий ювелирную сферу.

Вновь актуализировались обсуждения сразу после того, какМинфин России внес в начале февраля этого года на рассмотрение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предложение по обнулению сроком на два года импортных пошлин на цветные драгоценные камни и бриллианты мелких рассевов весом менее 0,3 карат. В финансовом ведомстве РФ мотивируют подобную инициативу тем, что она сократит издержки при производстве ювелирных изделий в странах ЕАЭС, повысит объемы продаж как на евразийском, так и на международных рынках, плюс — создаст необходимые условия для повышения стоимостной конкурентоспособности отрасли.

“Пандемия в значительной степени повлияла на рынок ювелирных изделий, снизив объемы производства. Разработанная Минфином России мера таможенного регулирования поможет преодолеть последствия пандемии и станет серьезной поддержкой для евразийской ювелирной промышленности”, — отмечают в российском Минфине, поясняя, что в странах Союза практически не добываются цветные драгоценные камни, а огранка бриллиантов массой до 0,3 карата на территории ЕАЭС нерентабельна.

Анализируя сложившуюся на сегодня ситуацию, авторы инициативы указывают на то, что существенную часть ювелирных изделий на рынке занимают украшения со вставками из мелких бриллиантов. В итоге складывается ситуация, когда импортировать готовую ювелирную продукцию из стран, не входящих в ЕАЭС, становится выгодней, чем производить на его территории. Тем более, что сейчас ставка ввозной пошлины на готовую ювелирную продукцию практически равна ставке на драгоценные камни (10-15%), необходимые для производства ювелирных изделий.

По своему качеству ювелирная продукция стран ЕАЭС, как указывают в Минфине РФ, не уступает продукции мировых производителей. Но для того, чтобы обеспечить ее стоимостную конкурентоспособность, необходимы соответствующие меры наднациональной (на уровне ЕЭК) и национальной государственной поддержки.

Конкурировать с импортерами из Индии практически невозможно

Армянская сторона все это время выступала против установления нулевых таможенных пошлин на бриллианты мелкого рассева, обосновывая тем, что местные ограночные предприятия специализируются на работе с бриллиантами именно этой весовой категории и сегодня осуществляют существенные финансовые инвестиции в развитие гранильной промышленности Армении. Таким образом, Армения заинтересована в применении защитных тарифных мер для рынка ЕАЭС от ввоза более дешевых бриллиантов из Индии. В противном случае под угрозой может оказаться материальное благополучие соответствующих профильных компаний Армении с их 12 тысячами ювелиров, включая порядка 500 огранщиков алмазов.

В ответ российская сторона, в частности, Ассоциация “Гильдии ювелиров России”, акцентировала внимание на двух принципиальных нюансах. Во-первых, для создания мирового спроса на ювелирные изделия из ЕАЭС нужно обеспечить такие цены на бриллианты мелких рассевов, которые были бы равны ценам, по которым их закупают конкуренты. Приобретая бриллианты в Индии, необходимо оплатить пошлину в размере 10%, которая часто превращается в 15% из-за корректировки таможенной стоимости. У основных конкурентов ЕАЭС — Турции, Таиланда, Израиля и Китая — таких пошлин нет. Камни же, приобретаемые в Армении, выходят на 10% дороже индийских. Мелкие бриллианты российского производства дефицитны и выходят на 30% дороже.

“Вопрос в том, что цель создания ЕАЭС, по сути, сводилась именно к тому, чтобы члены Союза могли скоординировать свои усилия для эффективной защиты внутреннего рынка. Иначе говоря, были бы созданы условия местным производителям, позволяющие им успешно конкурировать с третьими странами. В этом смысле мы как раз и указываем на то, что в случае, если импортеры бриллиантов из Индии войдут на евразийский рынок без таможенных пошлин, то многие ограночные предприятия в Армении вынуждены будут закрыться, в результате чего огромное количество местных огранщиков окажется без работы”, — обрисовал ситуацию советник министра экономики Армении.

Надо создавать длинные цепочки добавленной стоимости

В минувший вторник — 16 февраля Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение об обнулении ставок ввозных таможенных пошлин на отдельные виды драгоценных и полудрагоценных камней сроком на два года, о чем сказано на официальном сайте ЕЭК. Однако речь идет о природных или искусственных изумрудах, сапфирах, рубинах, нефритах, александритах и т.п., используемых в ювелирной промышленности.

“Производство цветных драгоценных и полудрагоценных камней для изготовления ювелирных изделий в странах Евразийского экономического союза не удовлетворяет имеющийся спрос. В этой связи снижение ставок пошлин на сырье будет способствовать сокращению издержек в ювелирной отрасли и повышению конкурентоспособности готовых ювелирных изделий как на внутреннем, так и на внешнем рынке”, — заявил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Что касается алмазов, то Коллегия ЕЭК выделила в Единую товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности ЕАЭС на уровне отдельного десятизначного кода природные алмазы массой менее 0,3 карата. Это, по мнению специалистов ЕЭК, позволит вести учет и анализ их ввоза на территорию ЕАЭС в целях возможности дальнейшего точечного изменения мер таможенно-тарифного регулирования внешней торговли товарами.

Учитывая сложившуюся ситуацию, в Армении сейчас пытаются найти решения, которые удовлетворили бы как представителей ювелирной, так и алмазной отрасли. В этом смысле, как заверил глава Минэкономики, все предложения, представленные в ходе совещания, и высказанные мнения будут учтены. В результате исследований также будет проанализирована текущая ситуация, чтобы сформировать окончательную позицию.

Но в любом случае, продолжил г-н Керобян, необходимо создавать длинные цепочки добавленной стоимости — от обработки камней до готовых ювелирных изделий, представляя миру армянский бренд. “Только путем объединения усилий государства и компаний, представляющих ювелирно-алмазную сферу, можно будет найти требуемые решения”, — заключил министр.