Не секрет, что курс валют зависит от множества факторов. На него влияют даже политические новости, не говоря уже о таких масштабных событиях как президентские или парламентские выборы.

Последние как раз имели место в Армении, завершившись фактическим переизбранием действующей власти. Тем самым они, по сути, свели на нет ту политическую нестабильность, которая царила у нас в стране вот уже больше полугода.

Отечественный валютный рынок отреагировал практически моментально, учитывая то, что буквально сразу же после того, как стали ясны окончательные результаты выборов, американский доллар и даже евро начали демонстрировать падение курса.

Армянский же драм, обесценение которого началось еще в ноябре прошлого года, приступил сейчас к уверенному росту, достигнув в минувшие выходные отметки ниже 500 драмов за доллар. Хотя, еще пару недель назад курс драма по отношению к доллару варьировался в диапазоне 510-515 драмов за доллар.

Звучали даже мнения, что столь резкое повышение курса армянской валюты было связано с затратами политических сил в предвыборный период. Однако многие эксперты с подобной точкой зрения категорически не были согласны, указывая на то, что потраченные суммы были сравнительно небольшими для того, чтобы оказать свое влияние на курс драма.

А вот, что действительно могло оказать серьезное воздействие, так это повышение цены на медь на мировом рынке, которая выросла до рекордного максимума, завершая в плюсе второй месяц подряд. В структуре экспорта Армении довольно большой удельный вес приходится именно на медный концентрат, поэтому рост цен в этом сегменте способствует увеличению притока иностранной валюты в страну.

Наряду с ростом цен на медь, выросла на международном рынке также и цена на нефть. В структуре армянского экспорта нефти, конечно же, нет. Но зато она занимает львиную долю в структуре российского экспорта. А Россия – это тот рынок, на который приходится более трети нашего экспорта.

Поэтому усиление ее экономики приводит к росту потребительского спроса внутри страны, а значит – и к росту объемов экспорта из Армении. И это снова валютные поступления, которые опять-таки оказывают свое влияние на курсы валют.

Ну и плюс, урожай сельхозпродукции в этом году достаточно хороший, особенно фруктов, столь востребованных на зарубежных рынках. В итоге, экспорт этой продукции, который сейчас идет во всю, также приводит к значительному притоку инвалюты в страну, подхлестнув тем самым рост предложения на рынке.

Если говорить цифрами, то, согласно последним статданным, экспорт из Армении за январь-май 2021 года по сравнению с январем-маем 2020 года вырос на 20,8%, составив порядка 1 082,9 млн долларов. В мае 2021 года по сравнению с маем 2020 года он увеличился на 36,7%, а по сравнению с апрелем 2021 года – на 7,9%.

Трудовые мигранты и туристы вносят свою лепту

Впрочем, колебания валютных курсов имеют и сезонный характер. Традиционно в период с февраля по май предложение иностранной валюты на рынке довольно ограниченное, а спрос на нее высок. И, наоборот, с июня по сентябрь фиксируется незначительный спрос на валюту и рост предложения.

Наиболее существенным фактором, оказывающим влияние на местную экономику, являются частные трансферты из-за рубежа, которые поступают к нам в инвалюте и соответственно воздействуют на обменный курс драма. Но здесь есть один нюанс: динамика перечислений частных трансфертов за последние годы явно демонстрирует, что их объемы колеблются по месяцам, то есть с января по май в Армению поступает гораздо меньше валюты, чем с июня по октябрь.

В принципе, все логично, учитывая то, что отток наших трудовых мигрантов приходится именно на временной промежуток с конца января до начала апреля. Для того, чтобы они начали высылать деньги своим родным, потребуется как минимум месяц-полтора.

Поэтому уже с начала июня объемы частных поступлений начинают постепенно расти, достигая своего пика к осени. Добавим к этому и активизацию туристического сектора, что, естественно, способствует увеличению притоков инвалюты в страну.

Не стоит забывать и про то, что недавно, в середине июня, Центробанк повысил ключевую ставку, спрогнозировав заодно более высокий, нежели ожидалось ранее, рост армянской экономики в текущем году.

Проанализировав нынешние тенденции, в том числе и на мировом рынке, в ЦБ решили, что при растущей экономике неизбежен рост инфляции. Поэтому регулятор пошел, скажем так, на повышение стоимости денег через рост ключевой ставки, поскольку мягкая денежно-кредитная политика (то есть наличие дешевых денег в экономике) явно не будет способствовать снижению цен.

Факторы роста останутся в силе

Однако процесс укрепления драма имеет две стороны медали. Хорошая новость в том, что оно приводит к удешевлению импорта. Причем, не только готовой продукции, но и сырья и материалов, что в итоге способствует снижению себестоимости производимой внутри страны продукции.

Если же учесть, что импорт традиционно занимает гораздо большую долю в общем торговом обороте Армении, нежели экспорт, то девальвация доллара может в перспективе привести к снижению цен в том числе и на продукты первой необходимости. Это, во-первых. А во-вторых, усиление позиций армянской валюты способно облегчить бремя обслуживания внешнего госдолга страны, поскольку большая его часть номинирована в иностранной валюте.

Обратная же сторона этой медали заключается в том, что укрепление драма не способствует росту экспорта. Наша продукция становится просто дорогой для рынков тех стран, куда она экспортируется, и потому начинает уступать товарам других стран в ценовой конкуренции. Так что, перефразируя известную пословицу, можно сказать: что импорту хорошо, то экспорту – смерть.

Прогнозировать дальнейшее «поведение» драма, естественно, сложно. Но, если проанализировать все те факторы, которые позволили ему сегодня укрепиться, то, можно сказать, что процесс этот будет носить продолжающийся характер. Учитывая наметившийся после пандемии рост мировой экономики, цены на основные сырьевые ресурсы (нефть, цветные металлы и пр.) явно снижаться не будут.

Ситуация внутри Армении также будет способствовать укреплению нацвалюты. Линия поступлений частных трансфертов в страну продолжит ползти вверх, экспорт сельхозпродукции наращивать объемы, ну и плюс – туристический сезон в самом разгаре.

Будь то иностранные туристы или представители местной диаспоры, все они завозят с собой валюту, которую потом конвертируют у нас в драмы. Далее к концу лета, началу осени винно-водочные компании приступят к закупке продукции у фермеров.

Причем, большая часть предоставляемой крестьянам суммы традиционно обеспечивается именно через предварительную продажу инвалюты, увеличивая ее долю на валютном рынке. Добавим к этому, что именно на летний период приходится активизация строительных работ и реализация крупных инфраструктурных проектов, таких, как строительство автомагистрали «Север-Юг».

Кредитные средства на эти цели обычно выделяются в инвалюте. Но ведь они должны быть конвертированы в драмы, что также скажется на обменном курсе. Учитывая все эти факторы, можно предположить, что ослабления драма в перспективе не ожидается.

В этом смысле сейчас перед Центробанком, да и экономическими властями страны стоит серьезная задача. А именно – суметь обеспечить единую систему экономической политики, согласовав денежно-кредитную и налогово-бюджетную политики друг с другом.

С тем, чтобы, с одной стороны, стимулировать экономический рост в Армении, а с другой – обеспечить финансовую стабильность, а не только ориентироваться на решение задачи сдерживания инфляции.