Представительство Армении в Европейском суде по правам человека выступило с заявлением о незаконном уголовном преследовании армянских военнопленных, содержащихся в Азербайджане.

«Арменпресс» представляет заявление представительства Республики Армения в ЕСПЧ.

«Согласно информации, полученной правительством Республики Армения из открытых публичных источников в Европейском суде по правам человека (далее – ЕСПЧ), в рамках межгосударственного судебного разбирательства, инициированного, властями Азербайджана в настоящее время проводятся сфабрикованные уголовные дела и судебные преследования в отношении лиц, захваченных в результате войны, развязанной Азербайджаном 27 сентября 2020 г., являющихся гражданами Армении и находящимися в плену по сей день, с явным грубым нарушением международного гуманитарного права.

Правительство Армении неоднократно официально заявляло и сейчас вновь подтверждает свою позицию, что лица, незаконно удерживаемые в настоящее время в Азербайджане, являются военнопленными и похищенными гражданскими лицами, и пользуются правом на свободу и гарантией защиты, установленных Женевскими конвенциями 1949 года для данных лиц.

Более того, весь процесс уголовного преследования по фиктивным обвинениям в отношении мирных граждан Армении, удерживаемых азербайджанскими военнопленными, сопровождается грубыми нарушениями соблюдений основных элементов справедливого судебного разбирательства.

В частности, лица, преследуемые как по международному праву прав человека, так и по международному гуманитарному праву, должны пользоваться минимальными гарантиями справедливого судебного разбирательства, такими как презумпция невиновности, они должны незамедлительно и подробно быть проинформированы о характере обвинения, времени и месте процесса, иметь возможность подготовить свою защиту, защищать себя лично или через избранных им адвокатов, пользоваться бесплатными услугами переводчика и т. д. Упомянутые юридически обязательные гарантии явно нарушаются властями Азербайджана, что неоднократно подтверждалось рядом международных организаций, в том числе и ЕСПЧ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, Офис представителя Республики Армения в ЕСПЧ неоднократно обращался в ЕСПЧ с различными требованиями о прекращении уголовного преследования указанных лиц, их освобождения или иных гарантий их прав. Однако, учитывая, что единственное срочное средство правовой защиты в рамках правовых механизмов ЕСПЧ – это возможность применения обеспечительной меры в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда, которое, к сожалению, очень ограничено и применяется в основном в случае необратимого риска нарушения право на жизнь или неприменения пыток, ЕСПЧ воздерживается от вмешательства в уголовное преследование этих лиц.

В связи с вышеизложенным, Офис представителя Республики Армения в ЕСПЧ в настоящее время проводит профессиональные обсуждения с компетентными органами, с другими заинтересованными сторонами о возможности использования возможных эффективных инструментов в контексте других международно-правовых механизмов, чтобы получить информацию о незаконных уголовных преследованиях, вмешаться или предотвратить их.

При этом, учитывая, что текущие международно-правовые процессы носят сложный, многоуровневый характер, а также и то, что власти Азербайджана постараются использовать любую возможность, чтобы узаконить инициированные ими фальшивые уголовные преследования, представительство Республики Армения при ЕСПЧ, прежде чем предпринять какие-либо действия, призывает юристов, адвокатов, Палату адвокатов и других лиц, и правозащитных организаций к сотрудничеству и обсуждению этих вопросов.

В то же время, учитывая гиперчувствительность и значимость проблемы, мы призываем воздерживаться от манипуляций этой темой и от публичных дискуссий по этому вопросу».