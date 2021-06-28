В минувшее воскресенье, на седьмой день после внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 20 июня, Центральная избирательная комиссия Армении огласила окончательные результаты единственных общегосударственных выборов. Напомним, что согласно Конституции образца 2015 года, Президент в нашей стране избирается парламентом, и поэтому выборы представительного органа остаются единственными общегосударственными.

По результатам выборов в состав депутатского корпуса VIII созыва законодательного органа страны прошли три силы: правящая партия «Гражданский договор» (получила 688 761 голосов, или 53.91%), блок «Армения» (269 481 голосов, или 21.09%), и блок «Честь имею» (66 650 голосов, или 5.22%).

Таким образом, мандатов одержавшей победу силы вполне достаточно и для реформирования Конституции, и принятия конституционных законов, и ратификации международных и межгосударственных договоров.

Напомним, что предвыборный список партии «Гражданский договор» возглавлял и. о. премьер-министра Никол Пашинян, блок «Айастан» – первый Президент Арцаха и второй Президент Армении Роберт Кочарян, блок «Честь имею» – экс-директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян. Да и тяжесть всей предвыборной агиткомпании в основном легла на них, так как электорату было интересно, что говорят лидеры.

По окончательным результатам ЦИК мандаты в будущем парламенте распределились следующим образом: «Гражданский договор» – 71, блок «Армения» – 29, а «Честь имею» – 7.

Что касается последнего, который, будучи альянсом партий, согласно законодательству РА для прохождения в парламент должен был получить минимум 7 процентов голосов электората, но, как видим, получил 5.22%, то парламентское представительство он получил опять таки благодаря законодательству РА – в НС должно присутствовать как минимум три фракции. И коль скоро из 25 политических сил на третьем месте по числу полученных голосов оказался именно этот блок, он и прошел в состав парламента.

В депутатском корпусе НС VIII созыва войдут также представители национальных меньшинств, проживающих в Армении: по одному представителя езидской, курдской и русской общин включены в предвыборный список партии «Гражданский договор», а один представитель ассирийской общины – в список блока «Армения».

ЦИК отклонила заявления от блоков «Армения» и «Честь имею», а также национально-христианской партии «Пробуждение» о признании недействительными результатов выборов. Тигран Мукучян, долгие годы возглавляющий комиссию, отметил, что выборы могут быть признаны недействительными только в том случае, если наличие нарушений повлияло на окончательные результаты всего избирательного процесса. Подобных данных в ЦИК не поступало, а это значит, что комиссия не может признать выборы недействительными

Известно, что оппозиция в лице блоков «Армения» и «Честь имею» намерена в установленный срок обратиться в Конституционный суд.