Сегодня уже можно констатировать, что впервые в истории парламентаризма независимой Армении была применена беспрецедентная политтехнология: в выборах участвовало большое количество крайне малочисленных партий (их даже политической силой можно назвать лишь с большой натяжкой) исключительно с целью распылить голоса электората.

Подобные силы, именуемые спойлерами, время от времени дают о себе знать, используются с определенными политическими целями, а затем вновь исчезают с арены на определенное время.

Не знаю, складывалась ли в какой-либо стране подобная ситуация, когда за голоса почти 2,5 млн человек, обладающих правом голоса, в борьбу вступили аж 25 сил.

Скажем сразу: ровно 11 из них на состоявшихся 20 июня выборах не получили и полпроцента голосов, что служит фактически вердиктом, вынесенным обществом этим силам.

«Республика Армения» уже писала, что, не имея ни малейших шансов победить на выборах, такие партии оттягивают на себя часть голосов у другого кандидата, повышая тем самым шансы на победу кандидата с противоположной позицией.

Насколько это нововведение сработало в ходе нынешней кампании, наверное, покажет подробное изучение проведенных в беспрецедентно тяжелой для страны ситуации выборов. Если, конечно, такой анализ кем-либо будет востребован и будет иметь место.

Пока же ясно, что порядка полутора десятков политических сил, или просто групп людей, пользуясь своим конституционным правом, участвовали в выборах, прекрасно сознавая, что даже близкие люди не поверят в них и не отдадут голоса.

Трудно судить, в какой мере они выполнили поставленную перед собой задачу, в чью пользу потрудились, во вред какой политической силы распылили голоса. Но это вопрос второстепенный. Главное, понять, в какой мере они помогли государству.

Общеизвестно, что единожды задействованная и успешная политтехнология (а данная – в аспекте распыления голосов, – вполне себя оправдала) укореняется в избирательном процессе, становится его неотъемлемой частью.

В Армении всегда были силы, используемые от выборов до выборов, у нас были даже не имеющие шансов кандидаты на пост главы государства, которые с завидным упорством каждый раз выдвигались, а затем заявляли, что выборы сфальсифицированы. Но в этот раз число участия партий с нулевым шансом на победу было беспрецедентно велико.

Минувшие десятилетия показали, что подобные партии, избравшие себе эту роль, не становятся сильнее, не способны играть реальную роль на политическом поле, а выполнив свою роль мавра, вновь на несколько лет исчезают с политического поля. А само это поле никак не состоится.

И одна из причин – подобное поведение партий. Достаточно просмотреть отечественную прессу последних дней. Объединившиеся в предвыборный период и вместе участвовавшие в выборах определенные силы буквально после дня голосования с удовольствием и гордостью заявляют, что отныне каждая идет свои путем. И очень часто – диаметрально противоположным…