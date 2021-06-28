Это было лучшее выступление наших молодых боксеров за последнее десятилетие. Именно так в беседе с нашим корреспондентом прокомментировал выступления своих подопечных на чемпионате Европы среди спортсменов до 22 лет обычно скромный на оценки старший тренер молодежной сборной Армении Карен Агамалян.

Как известно, на континентальном первенстве в Италии армянские мастера кожаной перчатки завоевали по одной золотой и серебряной медали.

– Можно ли сказать, что Вы довольны таким результатом, или все же ожидали большего?

– Однозначно доволен, потому что в последние 10 лет у нас не было подобного результата на этих соревнованиях. Лучше нынешнего наши ребята выступили только на первом чемпионате Европы среди боксеров до 22 лет, состоявшемся в 2012 году в Калининграде. Тогда они завоевали по одной золотой, серебряной и бронзовой медали. В целом, на этом первенстве армянские боксеры выступили в меру своих возможностей, однако мы вправе были рассчитывать на большее количество наград.

-Из двух наших боксеров, пробившихся в финал, только Артуру Базеяну удалось стать чемпионом континента. Благодаря именно каким качествам ему удалось завоевать золотую медаль?

– Было очевидно, что Базеян с каждым днем выступал все лучше. Он – техничный боксер, обладающий хорошими ударами справа. И все же, ему надо поработать над силой ударов. К сожалению, сегодня у нас нет боксеров-нокаутеров.

– Однако же, финал он выиграл за явным преимуществом.

– Венцом его выступлений, конечно же, стал финальный поединок весовой категории до 56 кг, в котором Артур победил ирландца Адама Брайана Гессиона. Во втором раунде он дважды потряс соперника мощными ударами. В обоих случаях рефери остановливал бой и открывал счет. В первом случае ирландец пришел в себя и сумел продолжить встречу, однако после второго пропущенного удара оказался в нокдауне. Базеян же в итоге был признан лучшим боксером чемпионата. Я долго объяснял ему, что нужно уделить особое внимание силе ударов.

– К титулу чемпиона вплотную приблизился и Амбарцум Акопян (81 кг), который все же довольствовался серебряной медалью. Чего не хватило ахурянцу для победы в первенстве?

– Амбарцум проявил высокие морально-волевые качества. Он провел пять тяжелейших поединков, а в финале уступил действительно сильному сопернику – чемпиону мира среди молодежи 2018 года, россиянину Руслану Колесникову, ставшему трехкратным победителем континентальных первенств в молодежной возрастной категории. Акопян – целенаправленный парень, который не считается с авторитетами и постоянно пытается гнуть свою линию. Однако, ему еще необходимо поработать над совершенствованием мастерства. Особое внимание нужно уделить технической подготовке.

– А почему призовые притязания не смогли проявить остальные шестеро наших ребят?

– Я уже отметил, что в целом парни выступили в меру своих возможностей. В призерах мог оказаться и Вахтанг Арутюнян (75 кг), проигравший в четвертьфинале. На мой взгляд, ему как раз не хватило волевых качеств. Во всяком случае, особенно в третьем раунде, он не проявил особого рвения. А вот Жоржик Марутян (60 кг) приложил все усилия для того, чтобы добиться успеха, но одного желания оказалось недостаточно. В стартовом поединке он уверенно справился с азербайджанским боксером. Неплохое впечатление произвел и Армен Машакарян (69 кг), которому было засчитано спорное поражение в поединке с итальянским боксером. Впрочем, не нужно забывать, что судьи обычно проявляют благосклонность к хозяевам соревнований.

– Каковы планы на вторую половину сезона?

– В октябре намечен молодежный чемпионат Европы, однако пока неизвестно, останусь ли я у руля команды. В любом случае, хочу выразить особую благодарность президенту нашей федерации Оганесу Овсепяну, который на протяжении всего чемпионата был рядом со сборной и всячески поддерживал нас.