Мужская национальная сборная Армении по теннису со второго места в своей подгруппе пробилась в третий дивизион европейской зоны Кубка Дэвиса.

На турнире четвертого дивизиона в Северной Македонии наша команда, выступая в группе «А», с одинаковым счетом 2:1 победила сборные Албании и Азербайджана, а в заключительной встрече проиграла черногорцам (0:3).

Определяющим стал матч с азербайджанцами, в котором Седрак Хачатрян переиграл со счетом 6:3, 6:0 Эльвина Гашимова, Микаэль Аветисян уступил Тамерлану Азизову (5:7, 4:6), а в парной игре Седрак Хачатрян и Генрих Никогосян оказались сильнее Гашимова и Азизова (6:4, 1:6, 6:1).

Встреча с Черногорией прошла без участия первой ракетки нашей сборной Седрака Хачатряна. В одиночных играх дебютировавший в отечественной команде Надир Саргсян и Микаэль Аветисян проиграли соответственно Петеру Йовановичу (0:6, 2:6) и Резарту Чунгу (1:6, 0:6). Затем Аветисян в паре с Генрихом Никогосяном уступил Марио Алексичу и Матия Самарджичу (6:3, 6:7, 1:6).

Таким образом, подопечные Ваге Аветисяна финишировали на втором месте в своей подгруппе, пропустив вперед лишь черногорцев, которые также завоевали путевку в третий дивизион неофициального командного чемпионата мира.

Из другой подгруппы право на повышение в классе получили сборные Молдовы и Северной Македонии.