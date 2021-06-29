В Ереване завершился международный турнир по быстрым и блиц шашкам с участием 39 игроков из 8 стран.

Турнир прошел по правилам русских шашек. Победителем соревнования по блицу стал россиянин Владимир Плаудин, набравший 6,5 очков из 7 возможных. На очко от него отстали Артак Акопян, Рафаэль Ордян и Вазген Амбарцумов.

По решению организаторов, всем троим присужден второй приз. Третье место с 5 очками занял Ншан Алавердян.

Победителем турнира по рапиду стал ереванец Самвел Азибекян, записавший на свой счет 6,5 очков в 7 партиях. В тройке призеров оказались также Ншан Алавердян (6 очков) и Рафаэль Ордян (5,5).

В турнире приняли участие представители Армении, России, Украины, Франции, Бельгии, Ливана, Сирии и Китая. Среди них был 1 гроссмейстер и 6 мастеров спорта.