Боксер Оганес Бачков получил лицензию на участие в грядущих Олимпийских играх в Токио. Число наших олимпийцев достигло 15.

Международный олимпийский комитет в специальном письме проинформировал НОК Армении о присуждении 28-летнему гюмрийцу олимпийской путевки на основании того, что он является первым номером европейского рейтинга в весовой категории до 63 кг.

Этот фактор был учтен после того, как из-за COVID-19 окончательно отменили олимпийский рейтинговый турнир европейской зоны. Между тем, победительнице молодежных первенств мира и Европы Ануш Григорян, также претендующей на участие в Олимпиаде, не хватило рейтинга для достижения цели.

Таким образом, в олимпийских соревнованиях по боксу Армения будет представлена тремя спортсменами. Компанию Бачкову составят Корюн Согомонян (52 кг) и Арман Дарчинян (75 кг).

Ранее олимпийские путевки завоевали борцы вольного стиля Арсен Арутюнян (57 кг) и Вазген Теванян (65 кг), греко-римские борцы Армен Меликян (60 кг), Карен Асланян (67 кг), Карапет Чалян (77 кг) и Артур Алексанян (97 кг), дзюдоист Фердинанд Карапетян (73 кг), легкоатлет Левон Агасян (тройные прыжки), спортивный гимнаст Артур Давтян, стрелок Эльмира Карапетян, тяжелоатлеты Изабелла Яйлян (59 кг) и Симон Мартиросян (до 109 кг).