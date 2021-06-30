Католикос Великого Дома Киликийского Арам I 30 июня выедет в Ватикан для участия во встрече христианских духовных лидеров Ливана, на которой будет присутствовать и Папа Римский Франциск.

Как передает «Арменпресс», встреча состоится 1 июля и будет состоять из двух частей: обсуждение ситуации в Ливане и публичная церемония в знак содействия Ливану.

В первой части встречи выступят Папа Римский Франциск, Католикос Великого Дома Киликийского Арам I, а также Патриарх Антиохии и всего Леванта Бешар Бутрос эль-Раи.

Арам I, идя навстречу предложению Папы Римского, будет говорить о нынешней экономической и политической ситуации в Ливане и возможностях выхода из нее.

В деле организации данной встречи велика роль Католикоса Великого Дома Киликийского Арама I, который два месяца назад направил письмо Папе Римскому, которое широко освещалось как ливанскими, так и европейскими СМИ и СМИ Ватикана.