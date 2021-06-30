Во вторник состоялось общее собрание возглавляемого вторым Президентом Армении Робертом Кочаряном блока «Армения». Известно, что блок этот на внеочередных парламентских выборах, состоявшихся 20 июня, получил 21,09 процентов голосов электората (269 тысяч 481 человек) и в НС VIII созыва будет представлен 29 мандатов.

Несмотря на то, что блок не сегодня-завтра обратится в Конституционный суд с требованием признать результаты голосования недействительными, но уже очевидно, что вне зависимости от судебного вердикта (к слову, в истории независимой Армении нет прецедента признания недействительными результатов общегосударственных выборов), он намерен взять полученные от своего электората мандаты.

Во время первого после выборов массового мероприятия – упомянутого собрания, – лидер блока Роберт Кочарян заявил, что «Армения» займет в парламенте нишу радикальной оппозиции.

«Мы стали парламентской оппозицией, и у нас достаточно сил для реализации некоторых наших целей», – отметил Кочарян, подчеркнув, что они будут использовать этот инструментарий.

По словам Кочаряна, они будут действовать как институциональная радикальная оппозиция в рамках законодательства Армении, тем самым восстановив доверие народа к парламентской оппозиции.

Экс-президент не преминул подчеркнуть, что в последние годы парламентская оппозиция шла на сделки с правительством. И как следствие, сегодня вера в оппозицию должна быть восстановлена. Как радикальная оппозиция, они намерены заниматься этим, работая круглосуточно.

Лидер блока прогнозирует, что в скором времени возникнет спрос на новые досрочные парламентские выборы, даже назвал примерный срок созревания этого спроса: через полтора года.

Господин Кочарян не скрывает, что результаты выборов оказались для них неожиданными, так как предсказывалась иная картина.

Тем не менее, он поблагодарил 270 тысяч избирателей, проголосовавших за их блок, отметив, что этот электорат является их опорой.

Что касается вопроса, брать или не брать мандаты – подобные разговоры в политических кругах начались буквально на следующий день после голосования. Равно как и по поводу другого оппозиционного блока « Честь имею», получившего по итогам выборов 7 мандатов. Этот блок также не сегодня-завтра обратится в КС с тем же требованием – признать недействительными результаты выборов.

Судя по различным заявлениям лидеров блока, эта сила также не намерена отказаться от парламентского представительства.

Напомним, что два оппозиционных блока вместе будут иметь треть мандатов, как и предусмотрено законодательством Республики Армения. Иначе говоря, две трети мандатов получила победившая сила – партия «Гражданский договор» во главе с и.о. премьер-министра Николом Пашиняном, одну треть – оппозиция.

Такова картина распределения мандатов по итогам голосования, так сказать, за пять минут до обращения оппозиции в КС.

Напомним также, что Центральная избирательная комиссия уже отклонила доводы двух этих блоков и партии «Пробуждение» по поводу оспаривания результатов голосования.

Правом обращения в высшую судебную инстанцию может воспользоваться участвовавшая в выборах любая политическая сила. Однако чтобы что-то изменить, необходимы, конечно, еще какие веские документальные факты нарушений, доказывающие их воздействие на исход голосования.