Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян принял Чрезвычайного и Полномочного посла США в Армении Линн Трейси.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян отметил, что с проведением внеочередных парламентских выборов Армения вступает в новый этап, в котором очень важны высокие оценки качества и результатов выборов, высказанные международным сообществом, в том числе США. Исполняющий обязанности премьер-министра, в частности, отметил важность реакции президента США Джо Байдена относительно выборов и направлений армяно-американского сотрудничества в будущем. Никол Пашинян отметил, что один из результатов двустороннего взаимодействия будет виден уже через несколько дней, когда в Армении начнет действовать новая патрульная служба.

“Надеюсь, мы продолжим наше сотрудничество в новых объемах”, – сказал исполняющий обязанности премьер-министра, подчеркнув важность укрепления двустороннего сотрудничества в реализации реформ в Армении по разным направлениям.

Никол Пашинян особо подчеркнул роль США в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ и отметил важность деятельности посредников для достижения всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Исполняющий обязанности премьер-министра отметил, что Армения рассматривает сопредседателей Минской группы не только как посредника в переговорном процессе по Нагорному Карабаху, но и как важный фактор в обеспечении региональной безопасности. По словам Никола Пашиняна, текущая ситуация такова, что Азербайджан продолжает агрессивные действия и в вопросе управления данной ситуацией важна роль не только сопредседателей, но и США.

Посол Линн Трейси отметила, что администрация США продолжит тесное сотрудничество с правительством Армении с целью продвижения приоритетов программы реформ. В этой связи она назвала ключевым сотрудничество в развитии и укреплении демократических институтов, правосудия, борьбы с коррупцией и развития избирательных процессов.

Посол также отметила приверженность администрации США работе в рамках Минской группы ОБСЕ над восстановлением переговорного формата и всеобъемлющим урегулированием вопроса.

Никол Пашинян отметил, что борьба с коррупцией остается приоритетом для правительства Армении и в этом деле исполнительная власть будет руководствоваться Антикоррупционной стратегией. Исполняющий обязанности премьер-министра в качестве приоритета назвал также реформу судебной системы и выразил уверенность, что в ближайшие годы она будет по-настоящему независимой. “Уверен, что в результате всего этого демократия не только станет необратимой, но и укоренится в Армении”, – сказал исполняющий обязанности премьер-министра. Он подчеркнул важность реформ в сферах ВС, образования, а также развития инфраструктуры, процесса цифровизации, который будет носить продолжительный характер.

Никол Пашинян и посол Трейси коснулись ситуации на армяно-азербайджанской границе. Исполняющий обязанности премьер-министра отметил, что проблема должна быть решена исключительно путем вывода представителей вооруженных сил Азербайджана с суверенной территории Армении на исходные позиции, и напомнил, что ранее он выступил с соответствующим предложением по урегулированию вопроса. Господин Пашинян высоко оценил роль США в возвращении армянских военнопленных из Азербайджана, добавив, что Армения готова ответить на гуманитарный шаг соответствующим шагом.