Нью-Джерси официально стал 10-м штатом США, признавшим Арцах, сообщает Армянский Национальный комитет Восточного региона (ANCA-ER). ANCA Нью-Джерси, вместе с сенатором штата Нью-Джерси Джозефом Лаганой провели титаническую работу, направленную на право Арцаха на самоопределение.

В первый раз Лагана представил документ SCR.71 в Сенате штата Нью-Джерси в 2020 году и повторно представил его на сессии 2021 года при поддержке сенаторов штата Вина Гопала, Холли Шепизи и Николасa Скутари.

SCR.71 официально признает Республику Арцах (Нагорный Карабах), осуждает Турцию и Азербайджан за их агрессию против мирного населения Арцаха и Армении и подтверждает важность признания Геноцида армян.

Резолюция прошла через комитет Сената штата Нью-Джерси и была передана в Сенат для голосования 30 июня, где и была принята подавляющим большинством голосов.

Член Национального совета ANCA и председатель правления Восточного региона ANCA Ани Чагласян, вместе с членом АНК Нью-Джерси Джо Арияном, дали показания перед Судебным комитетом Сената штата Нью-Джерси, подчеркнув важность самоопределения Арцаха.

«Спустя 100 лет после Геноцида 1915 года армянская община все еще борется с последствиями ужасающих актов насилия, совершенных Османской империей. Миллионы армян столкнулись с депортацией, голодом, преследованиями и смертью. Сегодня мы поддерживаем наших американских друзей-армян, называя эти события так, как было на самом деле — геноцидом. Признавая эту истину и осуждая нарушения прав человека, происходящие сегодня, мы ясно даем понять, что нельзя допустить повторения этой трагической истории» , — сказал в своей речи сенатор Лагана.

В Нью-Джерси проживает более 50 000 американцев армянского происхождения. Резолюция последовала за признанием Арцаха в нескольких городах штата Гарден, включая боро Форт-Ли, скалы Энглвуд, парк Клиффсайд и Риджфилд, штат Нью-Джерси. Нью-Джерси стал десятым штатом, признавшим Арцах – вслед за штатами Род-Айленд, Массачусетс, Мэн, Луизиана, Калифорния, Джорджия, Гавайи, Мичиган и Колорадо.

«Мы не можем в должной мере выразить благодарность сенатору штата Лагана за его неизменную приверженность и за введение SCR.71. Сенатор Лагана был другом нашего сообщества с тех пор, как впервые был избран в ассамблею штата много лет назад – он поборник делать то, что правильно для людей во всем мире, и мы искренне это ценим», – сказал активист АНК Нью-Джерси Джо Ариян. «Наряду с его коллегами сенаторами Гопалом, Шеписи и Скутари резолюция сенатора Лаганы дает нам подпитку, необходимую для продолжения работы от имени армянского народа», – сказал Ариян.

«Как потомок переживших Геноцид армян и житель Нью-Джерси, я очень горжусь тем, что меня представляют избранные должностные лица, которые уделяют первоочередное внимание правам человека и справедливому возмездию несправедливых злодеяний, совершенных против моих предков, – сказала Карине Шнорокян. – Эта резолюция является еще одним шагом в направлении обеспечения безопасности армян в Арцахе и Армении, которые и сегодня сталкиваются с угрозами со стороны соседних Азербайджана и Турции».

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ:

Совместная резолюция о признании Геноцида армян и осуждении нападений на мирных жителей в Республике Арцах

Принимая во внимание, что 24 апреля 1915 года власти Османской империи арестовали, а затем казнили более 200 лидеров армянской общины и представителей интеллигенции в столице Константинополе, ныне известной как Стамбул; а также

Принимая во внимание, что это злодеяние ознаменовало эскалацию систематических преследований и насилия против армянского народа со стороны правительства Османской империи, которые продолжались до 1923 г .; а также

Поскольку в течение этого периода армяне подвергались депортации, экспроприации, похищениям, пыткам, резне и голоду, спланированным и организованным правительством Османской империи; а также

Принимая во внимание, что в целом около 1,5 миллионов армян погибли и сотни тысяч стали бездомными беженцами без гражданства от рук Османской империи; а также

Принимая во внимание, что эти ужасные события представляют собой то, что сегодня широко признано многими учеными, правительствами и международными организациями как Геноцид армян; а также

Принимая во внимание, что в 2019 году Конгресс США заявил, что политика США заключается в признании Геноцида армян через официальное признание и память; а также

Принимая во внимание, что 24 апреля 2021 года, признанного «Днем памяти геноцида армян» в Армении и Республике Арцах, президент Байден в своем заявлении официально заявил, что Соединенные Штаты считают события «геноцидом»; а также

Поскольку, несмотря на исторические свидетельства обратного и международное признание, некоторые, включая правительство Турецкой Республики, отрицают, что Геноцид армян когда-либо имел место; а также

Принимая во внимание, что Турция продолжала свою кампанию агрессии против армянского населения Республики Арцах, демократии и неотъемлемой части армянской родины на протяжении тысячелетий; а также

Принимая во внимание, что Республика Арцах, законно провозгласившая свою независимость от Азербайджана и сопротивляясь многолетней агрессии, постоянно проводит парламентские и президентские выборы, признанные международными наблюдателями свободными и справедливыми; а также

Принимая во внимание, что Азербайджан при поддержке Турции совершал незаконные нападения на гражданские дома и объекты инфраструктуры, культурные и религиозные объекты;

Принимая во внимание, что Азербайджан уже разрушил и продолжает уничтожать армянские церкви и культурные объекты на территориях, которые он незаконно оккупировал после окончания военных действий в 2020 году; а также

Принимая во внимание, что Турция продолжала оказывать военную поддержку Азербайджану в его полномасштабном нападении на Арцах, в том числе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года, в попытке изгнать коренное армянское население Арцаха с его родины; а также

Поскольку опасность отрицания этих событий проявилась, когда Адольф Гитлер приказал своим военным командирам напасть на Польшу без провокации в 1939 году, сказав: «Кто, в конце концов, сегодня говорит об уничтожении армян?», подготовив почву для Холокоста; а также

Принимая во внимание, что в целом уместно вспомнить об этих трагических событиях среди армянских общин Нью-Джерси, Соединенных Штатов и всего мира, а также в Армении и Республике Арцах и осудить любых субъектов, которые снова совершают такие зверства;

Принять решение Сенатом штата Нью-Джерси (с согласия Генеральной Ассамблеи):

Законодательное собрание Нью-Джерси признает Геноцид армян и признает преступное жестокое обращение с армянами со стороны правительства Османской империи как проблему международного и исторического значения. Законодательное собрание Нью-Джерси осуждает нападения Азербайджана на мирных жителей Республики Арцах, признает право Республики Арцах на самоопределение и независимость и с уважением призывает президента Соединенных Штатов и Конгресс Соединенных Штатов сделать то же самое. Законодательное собрание Нью-Джерси с уважением призывает Сенат Соединенных Штатов принять резолюцию Сената №754 и резолюцию Сената №755, представленные сенатором Робертом Менендесом от Нью-Джерси, чтобы гарантировать, что Соединенные Штаты не будут оказывать поддержку субъектам, совершающим нарушения международных норм, закон и права человека против народа Республики Арцах. Законодательное собрание Нью-Джерси заявляет, что политика Нью-Джерси состоит в том, чтобы:

(1) констатировать Геноцид армян и признать преступления против армян, совершенные правительством Османской империи, как вопрос, имеющий международное и историческое значение;

(2) отвергать попытки привлечь или иным образом связать штат Нью-Джерси с отрицанием Геноцида армян или любого другого геноцида; и

(3) способствовать просвещению и осознанию общественностью фактов Геноцида армян, в том числе роли Соединенных Штатов в усилиях по оказанию гуманитарной помощи, а также актуальности Геноцида армян для современных преступлений против человечности в результате войны в Республике Арцах 2020 года.