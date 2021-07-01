Чемпион Европы 2018 года Фердинанд Карапетян лишь недавно получил официальное подтверждение своего участия в грядущих Олимпийских играх в Токио и, что называется, сходу приступил к подготовке к главному состязанию на планете.

О ходе его подготовки мы побеседовали с наставником национальной сборной Армении по дзюдо, серебряным призером чемпионатов Европы 2007 и 2012 годов, бронзовым медалистом мирового первенства-2009 Оганесом Давтяном, заявившем, что его подопечный намерен бороться за олимпийскую награду.

– Как проходит подготовка к Олимпийским играм?

– Буквально на днях завершили учебно-тренировочный сбор в Цахкадзоре, на котором основное внимание было уделено физической подготовке нашего дзюдоиста. Со вчерашнего дня принимаем участие в недельном международном сборе в столице Хорватии, а по возвращении еще 10 дней потренируемся на родине. А 19 июля отправимся в Токио для участия в Олимпийских играх. Первый поединок в рамках главного спортивного соревнования четырехлетия Фердинанд проведет уже 26 июля.

– В какой форме находится Карапетян на нынешнем этапе подготовки?

– Параллельно тренировкам он пытается восстановиться от травм. Делаем все для того, чтобы в полной готовности стартовать в Олимпийских играх. Вообще, Карапетян провел довольно насыщенный и во всех отношениях напряженный соревновательный период, не пропустив ни одного рейтингового турнира.

Сейчас, когда олимпийская путевка уже оформлена, он несколько успокоился. Это очень важно в плане дальнейшей подготовки и теперь мы можем спокойно сосредоточиться на улучшении функциональных, физических и тактико-технических качеств.

– Насколько серьезны травмы Фердинанда и могут ли они сказаться на его выступлениях в Токио?

– Довольно тяжелую травму запястья он получил на предпоследнем турнире в результате применения соперником очень неприятного болевого приема. Кроме того, наш спортсмен повредил палец и травмировал спину. К счастью, благодаря оперативному вмешательству Федерации дзюдо Армении, сумевшей организовать лечение Фердинанда, сейчас атлет идет на поправку. На данном этапе Карапетян находится в нормальной форме. Надеюсь, все сложится удачно.

– Успеете ли за месяц справиться со всеми проблемами?

– Чрезвычайно трудно будет уложиться в столь короткий промежуток времени, но мы делаем все, чтобы с честью выйти из сложной ситуации. На Олимпийских играх мы намерены побороться за медаль.

– Не думаете ли, что решение столь амбициозной задачи невозможно без обеспечения специальной психологической подготовки спортсмена?

– На заключительном этапе подготовки к работе с Фердинандом будут привлечены также психологи. Мы прекрасно осознаем, что при подготовке к столь ответственным соревнованиям важно учесть любую деталь – тут не может быть мелочей. В этом плане важно также грамотно организовать процесс аклиматизации. Именно поэтому мы отправимся в Токио за неделю до старта.

– Какое качество вашего подопечного Вы выделили бы в первую очередь?

– Фердинанд становился чемпионом Европы, победителем и призером других крупных соревнований. Это говорит о высокой квалификации спортсмена. Думаю, одним из сильных его качеств является именно неутомимое стремление к победе. Он всегда борется до самого конца и порой именно в концовке поединка добивается успеха.

– Как бывший участник Олимпийских игр что именно Вы посоветовали ему в преддверии важнейшего старта?

– Я посоветовал ему не зацикливаться на статусе соревнования. Важно воспринимать Олимпиаду, как очередной международный турнир. Тем более, что бороться придется со знакомыми соперниками. Только так можно справиться с излишним напряжением. Это вовсе не означает, что спортсмен должен полностью расслабиться – нужно сохранить победный настрой и с ответственностью подойти к делу.