Армянские борцы вольного стиля выдали одно из своих лучших за последние годы выступлений на молодежном чемпионате Европы, завоевав медали в пяти из 10 весовых категорий. Лучше всех выступил наш супертяжеловес Лева Геворгян, безоговорочно разгромивший в финале азербайджанского борца.

Гюмриец буквально на одном дыхании провел все четыре поединка на континентальном первенстве в немецком Дортмунде и вполне заслуженно признан сильнейшим молодым борцом Старого света.

Подопечный Акопа Аветисяна с самого начала обозначил свои серьезные намерения. В стартовых поединках в весовой категории до 125 кг Геворгян с одинаковым счетом 10:0 победил поляка Якуба Черчака и молдованина Даниэля Пиртачи. В полуфинале наш борец весьма уверенно разобрался с россиянином Арсамагом Засеевым (10:2), ну, а в решающем поединке устроил полный разгром азербайджанцу Айдыну Ахмадову. Счет финала 11:0 в пользу армянского борца.

Серебряными призерами чемпионата стали Манвел Хндзрцян (57 кг) и Левик Микаэлян (61 кг). Бронзовых наград удостоились Нарек Арутюнян (70 кг) и Сергей Саркисян (92 кг).