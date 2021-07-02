Соединенные Штаты в четверг добавили Турцию в список стран, причастных к использованию детей в качестве солдат. При этом США впервые за всю историю добавили союзника по НАТО в подобный список. Как уже отметили аналитики, это может еще больше осложнить и без того напряженные отношения между Анкарой и Вашингтоном.

Госдепартамент США в своем докладе «Торговля людьми 2021» (TIP) отметил, что Турция оказывает «ощутимую поддержку» подразделению Султана Мурада в Сирии – “фракции сирийской оппозиции”, которую Анкара уже давно поддерживает, и самой группе, которая, по словам Вашингтона, вербовала и использовала детей в качестве солдат.

Во время брифинга с журналистами высокопоставленный чиновник Госдепартамента также упомянул об использовании детей-солдат в Ливии, заявив, что Вашингтон надеется сотрудничать с Анкарой по этому вопросу, чтобы решить эту проблему.

«Что касается, в частности, Турции … это первый раз, когда член НАТО включен в ограничительный список, который предусматривается “Законом о предотвращении использования детей в качестве солдат” ( CSPA – прим.)», – сказал представитель Госдепартамента.

«Как уважаемый региональный лидер и член НАТО, Турция не имеет право заниматься вопросом вербовки и эксплуатации детей в качестве солдат в Сирии и Ливии», – добавил он.

Турция провела три приграничные операции в Сирии против так называемого Исламского государства, а также поддерживаемых США курдских ополченцев и часто использовала группировки вооруженных сирийских боевиков помимо своих собственных вооруженных сил.

Некоторые из этих групп были обвинены правозащитными группами и Организацией Объединенных Наций в неизбирательных нападениях на мирных жителей и совершении похищений и грабежей. Организация Объединенных Наций попросила Анкару обуздать этих “сирийских повстанцев”, в то время как Турция отвергла обвинения, назвав их «безосновательными».

Правительства, включенные в этот список, подлежат ограничениям в союзнических программах помощи по обеспечению безопасности, а также предусматриваются ограничения по закупке вооружения.

Однако вопрос об автоматическом применении каких-либо ограничений к Турции остается открытым.

Также непонятно, повлияет ли включение Турции в этот список на продолжающиеся переговоры с США по управлению кабульским аэропортом после вывода оттуда американских войск.

Турция предложила охранять и управлять аэропортом Хамида Карзая после вывода войск НАТО и вела переговоры с США о материально-технической и финансовой поддержке миссии.