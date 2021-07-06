Все трое армянских боксеров, завоевавших олимпийские путевки, имеют опыт успешных выступлений на значимых международных соревнованиях и способны направить по желаемому руслу поединок с любым соперником.

Такое мнение в интервью нашему корреспонденту озвучил главный тренер мужской национальной сборной Армении по этому виду спорта, заслуженный тренер СССР Рафаэль Меграбян, выделивший еще ряд факторов, имеющих решающее значение в турнирах столь крупного калибра. По крайней мере один из них вызывает у специалиста небезосновательное беспокойство.

– Довольны ли Вы ходом подготовки к Олимпийским играм?

– Непосредственную подготовку к играм в Токио наши боксеры начали с двухнедельного сбора в Цахкадзоре, который продлился до 1 июля. В ходе тренировок основное внимание было уделено специальной и общей физической подготовке спортсменов. С понедельника приступили к заключительному этапу подготовки, который проводится уже в столичном «Олимпаване». К занятиям привлечены также по три спарринг-партнера для каждого из трех наших олимпийцев. Тренировки проводит Карен Казарян, а я только слежу за ходом занятий. Именно этот специалист долгое время координировал тренировки Оганеса Бачкова и Армана Дарчиняна, поэтому мы сочли целесообразным, чтобы он же довел программу до конца. А с Корюном Согомоняном в основном занимается его отец, который и является личным тренером парня.

– Какую направленность будет иметь нынешний сбор?

– Ребята продолжат работать над улучшением специальной физической подготовки и совершенствованием технико-тактических навыков. Они проведут вольные бои – тренировочные поединки без конкретной установки, проводимые с целью выяснения и закрепления навыков боксеров. Я уже сказал, что для каждого из наших олимпийцев мы выбрали соответствующих спарринг-партнеров – левшей, панчеров и контровиков, чтобы подготовка была полноценной. У них уже довольно долгий опыт совместной работы. Среди приглашенных есть также боксеры, участвовавшие в недавнем чемпионате Европы среди спортсменов до 22 лет. В Ереване мы потренируемся приблизительно 13 дней с тем расчетом, чтобы в начале последней декады июля быть уже в Токио.

– Этого хватит для аклиматизации?

– В этом случае в нашем распоряжении будет порядка 5 дней до проведения первого поединка на Олимпийских играх. Но, на мой взгляд, правильнее будет приехать в Токио 22 июля, поскольку в случае приезда на 1-2 дня раньше этого срока спортсмены могут оказаться в так называемой аклиматизационной яме.

Вообще, опыт показывает, что в этом плане пятый день после приезда наиболее опасен. Согласно программе соревнований, первым из наших ребят на олимпийский ринг выйдет Арман Дарчинян. Произойдет это 25 июля. Через два дня после него стартует Бачков, а 28 июля – Согомонян. Двое последних спокойно справятся с проблемой аклиматизации. Мне бы очень не хотелось, чтобы дебют Дарчиняна состоялся на 4-5 день после нашего приезда. В любом случае мы еще обсудим этот вопрос.

– Можете ли оценить олимпийские перспективы наших боксеров?

– Сейчас мне не хотелось бы вдаваться в эту довольно деликатную тему. Определяющее значение будет иметь жеребьевка. Думаю, при удачном старте их возможности возрастут.

– Есть ли среди потенциальных соперников наших ребят спортсмены, которых принято считать «серыми лошадками»?

– В основном мы знакомы со всеми соперниками. Могу сказать, что они довольно опытные, сильные и трудные визави. На Олимпийских играх не бывает слабых боксеров. На эти соревнования все едут за медалями. Что касается шансов, то о них можно будет рассуждать только по завершении заключительного сбора.

– Какое значение придаете психологической подготовке?

– В этом плане у нас нет проблем. Ребята настроены по-боевому и прекрасно осознают всю важность и ответственность участия в Олимпийских играх. В этом плане к ним абсолютно нет никаких претензий. Все трое – опытные боксеры, способные во встрече с любым соперником решать поставленные перед собой задачи.

– Может ли сказаться дефицит соревновательного опыта, учитывая, что за последние полтора года у них было чрезвычайно мало международных стартов?

– Вы подняли очень острый вопрос. К примеру, я остался недоволен результатами участия наших боксеров в рейтинговом турнире во Франции. При том, что наши ребята довольно хорошо подготовились к этому соревнованию. На их выступления среди прочего повлияли также связанные с пандемией ограничения. К примеру, участникам строго запрещалось выходить из гостиницы во внесоревновательный период и, проведшие дни напролет в четырех стенах своего номера, спортсмены просто выпали из тонуса. Это очень важный момент. В данной ситуации желательно ехать на соревнования за день до старта, чтобы атмосфера не успела повлиять на атлетов. Мне особенно жалко, что на Олимпиаду не попал Нарек Манасян, который, по мнению многих специалистов, не проиграл в решающем поединке. Манасян мог бы стать одним из претендентов на олимпийскую медаль.

– А ведь в Японии ожидаются не менее жесткие ограничения…

– И это станет большой проблемой для всех участников. Впрочем, по моим сведениям, там спортивные объекты находятся близко к Олимпийской деревне и атлеты смогут выехать хотя бы на предстартовые тренировки. Спортсмены не могут выступать удачно без проведения элементарной утренней разминки.

– Что ожидается после Олимпийских игр?

– Планируем провести республиканский отборочный турнир, по итогам которого будет укомплектована национальная сборная. После этого начнется подготовка к чемпионату мира, намеченному в октябре в Сербии. Нам нужно создать новую команду для подготовки уже к следующим Олимпийским играм. У нас подрастает неплохой резерв. Свое достойное место в национальной команде нашей страны займут победитель недавнего чемпионата Европы среди спортсменов до 22 лет Артур Базеян, серебряный призер Амбарцум Акопян и некоторые их товарищи по молодежной сборной. Уже сейчас могу сказать, что у нас будет довольно хорошая сборная.