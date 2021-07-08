Армянские борцы вольного стиля приступили к решающей стадии подготовки к Олимпийским играм в Токио. В эти дни двое наших олимпийцев – Арсен Арутюнян и Вазген Теванян проводят заключительный выездной сбор под руководством главного тренера национальной сборной Армении Абетнака Кургиняна.

Этот этап, как признается рулевой нашей команды, призван подвести черту под кропотливыми тренировками последних месяцев и обозначить ответы на самые важные вопросы.

Уже неделю наши ребята готовятся во Владикавказе – в одном из главных центров вольной борьбы в России. Это – совместный сбор, на котором многие из участников грядущей Олимпиады из разных стран отрабатывают свои фирменные приемы, шлифуют тактико-технические навыки и, конечно же, проводят спарринги.

Абетнак Кургинян в целом доволен настроем подопечных, занимающихся буквально до седьмого пота. Столь насыщенные тренировки в столице Северной Осетии продлятся до 13 июля. По завершении сбора, к которому привлечены еще несколько борцов отечественной сборной, армянская команда вернется на родину, где и обобщит подготовительный процесс.

Сама подготовка, как признается главный тренер, проходит по намеченному плану. «Мы начали со сбора в Цахкадзоре, направленного на улучшение общефизических кондиций спортсменов. Затем некоторое время вместе с членами молодежной сборной тренировались в столичном «Олимпаване», уделяя внимание упражнениям на силу, скорость и выносливость. Нагрузки на том этапе были небольшие. Стараемся постепенно подводить ребят к пику формы с тем расчетом, чтобы необходимого уровня они достигли к старту своих дебютных выступлений на Олимпийских играх. Главное – избежать травм», – считает А. Кургинян.

Не менее важно и то обстоятельство, что тренер уверен в лидерах своей команды и считает их одними из фаворитов предстоящих планетарных соревнований. «Думаю, ни для кого не секрет, что они реально претендуют на олимпийские медали.

На крупнейших турнирах последних лет Арутюнян и Теванян не раз доказывали, что являются одними из сильнейших в своих весовых категориях и способны победить любого соперника, в том числе чемпионов и призеров мировых первенств и Олимпийских игр.

Это обстоятельство, естественно, придало им столь важную уверенность в своих силах, а на таких соревнованиях психологическая подготовка не менее важна. На данный момент нет никаких предпосылок для пессимистического прогноза», – заключил специалист, которому, как и его подопечным, предстоит дебютировать в Олимпийских играх.

Молодой по тренерским меркам Кургинян возглавил национальную сборную Армении летом 2017 года, сменив на этом посту неожиданно подавшего в отставку серебряного призера Олимпийских игр 1996 года Армена Мкртчяна.

За короткий период ему удалось укрепить и омолодить сборную, а самое главное – обеспечить необходимый результат. Именно при нем к стабильным выступлениям за национальную сборную были привлечены Арсен Арутюнян и Вазген Теванян, первый из которых в свои 21 успел стать чемпионом Европы (2019), а второй – в том же возрасте победил на прошлогоднем розыгрыше Кубка мира.

Конечно, эти успехи были достигнуты при тесном сотрудничестве возглавляемого А.Кургиняном тренерского штаба национальной сборной с руководством республиканской федерации, коллегами из спортшкол, а также из сборных команд Армении разных возрастных категорий.

В любом случае, А.Кургинян впервые поедет на Олимпиаду в качестве главного тренера сборной. Фактически у нас намечается тройной дебют, а Бог, говорят, любит троицу.