Впервые в Степанакерте можно было встретить столь большое количество представителей ИТ-сообщества, которые приехали в Арцах для участия в технологическом форуме Tech Week Artsakh 2021, или «Неделя технологий в Арцахе-2021».

Дом культуры и молодежи в Степанакерте в минувшие выходные собрал под одной крышей свыше 1500 участников и десятки спикеров, представляющих ведущие армянские и международные сферы информационно-коммуникационных технологий.

Организовано было мероприятие Tech Week Artsakh 2021по инициативе трех ведущих отечественных организаций: Instigate Mobile CJSC, GG и The Crowdfunding Formula (TCF). Основной смысл, по словам организаторов, сводился к тому, чтобы объединить усилия широкого спектра компаний ИТ-сферы вокруг идеи укрепления Арцаха и выявления, развития и применения огромного потенциала, который имеется во всех регионах Армении.

«По своим масштабам Tech week Artsakh 2021 стал первым крупным мероприятием, которое было проведено именно в Арцахе. В Армении подобные технологические форумы проводились с большим размахом неоднократно, причем, в разных городах страны.

А на этот раз было решено провести технологический форум в столице Арцаха с тем, чтобы несколько изменить послевоенную атмосферу в городе и показать, что жизнь продолжается», – отметила в беседе с нами проект-менеджер Фонда «Инкубатор предприятий», директор Гюмрийского центра информационных технологий Амалия Егоян.

Мероприятие это, продолжила она, позволило на месте понять и проанализировать, по каким направлениям можно будет в перспективе реализовать в Арцахе те программы в ИТ-сфере, которые уже не первый год осуществляются в Армении, в том числе и усилиями Гюмрийского центра информационных технологий.

Последний начал проводить работы в Арцахе еще с 2009 года. В то время руководство действующего в Калифорнии Армянского образовательного фонда обратилось с письмом в Гюмрийский центр, сообщив, что в Мартакерте, Аскеране, Мартуни и Степанакерте они будут капитально ремонтировать школы и оснащать их компьютерными классами.

И дабы эти классы не стали впоследствии просто помещениями, где пылятся компьютеры, просили оказать содействие для разработки образовательных программ и переподготовки учителей.

«На самом деле, мы очень обрадовались тогда подобному предложению и поехали во все эти районы Арцаха, где ситуация с технологическим образованием была, мягко говоря, неудовлетворительная.

Наши специалисты, в частности, программисты приступили в реализации программ по переподготовке учителей и разработке методик обучения для школьников. Они даже переехали жить в эти районы, чтобы суметь как можно эффективнее провести работу на местах.

Оглядываясь назад, могу сказать, что нам удалось достичь успеха, поскольку в рамках этой программы до 2014 года переподготовку прошли более 50 учителей в сфере программирования, которые потом начали уже передавать эти знания своим ученикам.

И как мы увидели впоследствии, многие школьники, прошедшие обучение по нашим программам, решали затем вступить в технологический мир, выбрав будущую специальность в ИТ-сфере», – рассказала наша собеседница.

Переосмыслить шаги и дать старт новым программам

Затем образовательные программы в Арцахе были продолжены. Но уже в сотрудничестве с Государственным университетом Арцаха. Специалисты Гюмрийского центра информационных технологий разработали учебную методику по программированию, а Армянский образовательный фонд оснастил некоторые помещения университета компьютерным оборудованием, чтобы образовательные программы можно было бы проводить комплексно.

«Было очень радостно, что параллельно той работе, которая проводилась в образовательной сфере Арцаха, здесь начали открываться филиалы крупных армянских ИТ-компаний. К примеру, компания Synergy International Systems, если не ошибаюсь, уже имеет в Степанакерте порядка 60 программистов.

Также успешно работает компания Instigate, плюс открылись локальные ИТ-компании. И теперь эти компании сотрудничают с Арцахским университетом с тем, чтобы готовить необходимые для сферы кадры. К сожалению, когда в сентябре прошлого года началась война, мы все поняли, что было сделано недостаточно для серьезного развития технологической сферы Арцаха.

Потому что в этой войне проиграли не наши солдаты, а весь тот наш технологический потенциал, который ранее мы не сумели использовать максимум эффективно», – высказала свою точку зрения директор Гюмрийского центра информационных технологий.

В этом смысле проведение в Арцахе крупного технологического форума стало, по ее словам, хорошим поводом для того, чтобы переосмыслить свои шаги и дать старт новым программам.

При этом одной из главных целей Недели технологий стало формирование новых команд и рабочих групп, активизация молодежи в регионах, создание возможностей для того, чтобы суметь передать накопленный опыт и достижения из Еревана в города и села Армении и Арцаха.

Именно поэтому представители ИТ-компаний, выступающие на форуме, не только рассказывали арцахской молодежи историю своего бизнес-успеха, но и попытались донести до нее важную мысль. Вкратце она сводилась к тому, что в современном мире, в век технологий и интернета можно работать с любого места.

Даже самого отдаленного от столицы. И при этом создавать продукт или разрабатывать сервис, а затем реализовывать его не только в других городах и селах Армении, но и за рубежом.

Цель форума как раз и сводилась к тому, чтобы объяснить и наглядно показать, что при правильном подходе к организации работы жители Арцаха, Сюника и других отдаленных от Еревана регионов могут получить равные с ереванцами возможности в плане вовлечения в современный трудовой рынок, расширения спектра выполняемых работ и получения прибыли.

Если учесть, что практически во всех регионах Армении уже функционируют компании сферы ИТ и сформированы соответствующие рабочие команды, то есть создана определенная профессиональная среда, то вовлечься в нее становится гораздо легче.

К тому же, это станет основой и для диверсификации финансовых источников, обеспечив дополнительный приток средств, создание новых рабочих мест, а главное – позволит людям оставаться на родной земле, в селах и, даже не имея возможности вовлечься в сельское хозяйство, обеспечить себе работу и доход.

«Нам нужно сейчас объединить весь наш потенциал, усилия и реализовать такие образовательные программы и модели в Арцахе, чтобы суметь готовить ИТ-специалистов и инженеров, специализирующихся в военном деле.

Кроме того, надо оказывать содействие и в плане создания и развития компаний, которые были бы ориентированы именно на выпуск готовой продукции в технологической сфере. Потому что, как показала война, этого нам очень не хватило», – пояснила г-жа Егоян.

Кстати, в рамках Tech Week Artsakh 2021 состоялись не только специализированные конференции, но и открытие лаборатории «Армат» в деревне Кармир Шука. А также был запущен такси-сервисный ggRace, вся прибыль с которого будет перечислена на реализацию проекта развития Арцаха.