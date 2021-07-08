На фоне финального аккорда континентального первенства в Старом свете стартовал очередной розыгрыш еврокубков. Первым из армянских клубов в борьбу вступил ереванский «Алашкерт», сыгравший на выезде вничью с командой «Коннас-Ки» из Уэльса.

Матч, состоявшийся в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, завершился со счетом 2:2. Игра прошла на стадионе «Парк-авеню» города Аберистуит – на поле, более пригодном для сельскохозяйственной деятельности, нежели для спортивных соревнований.

Трава на ней пробивалась на отдельных участках, а мяч с трудом катился по буквально пропаханной поверхности грунта. Впрочем, возможно, что это было поле для регби, которое более популярно среди валлийцев, чем футбол. В таких условиях, естественно, излишне говорить о качестве игры, которое напрочь отсутствовало.

И все же армянская команда больше владела мячом и диктовала ход игры. Несмотря на большое преимущество, подопечные Александра Григоряна умудрились не победить. Оба гола, забитые в ворота нашего чемпиона, стали следствием ошибки вратаря национальной сборной Армении Давида Юрченко и абсолютного безразличия к происходящему защитников «Алашкерта».

Голы, кстати, были типично британскими. На 19-й минуте Юрченко неудачно отбил верховой мяч после розыгрыша углового и Крейг Карран мощным ударом головой вколотил его в ворота. А на 79-й минуте отличился Джордж Хоран. После реализации штрафного удара с левого фланга Юрченко не удержал мяч в руках, а подоспевший защитник валлийцев не промахнулся.

Что касается нашей команды, то даже на пропаханном поле она пыталась играть в комбинационном стиле и иногда преуспевала в этом. Меткими ударами в составе «Алашкерта» отметился Давид Хурцидзе, на 21 и 45 минутах заставивший хозяев возобновить игру с центра поля. Горел желанием поразить ворота соперника и бывший полузащитник сборной Армении Артак Едигарян, который то и дело пытался дальними ударами отправить мяч в сетку.

Примечательно, что в начале второго тайма один из игроков соперника получил травму и ему долгое время оказывали помощь прямо на поле. В результате, арбитр матча добавил аж 13 минут к основному времени матча, а игра продлилась почти на четверть часа дольше обычного.

Словом, зафиксирована боевая ничья, более устраивающая армянскую команду. Ответная встреча состоится 14 июля в Ереване. При таком соотношении сил «Алашкерт» обязан выиграть на своен поле и пройти дальше. Впрочем, нашу команду вполне устроит и ничья со счетом 0:0 или 1:1.