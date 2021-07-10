В российском городе Сочи стартует розыгрыш Кубка мира по шахматам среди мужчин и женщин.

Как сообщает «Арменпресс», Армению в мужском турнире представят 5 шахматистов: Левон Аронян, Габриэль Саркисян, Ованнес Габузян, Айк Мартиросян и Шант Саргсян. Следует отметить, что это для Армении рекордное количество. Максимальное количество армянских участников чемпионата мира, проводимого с 2005 года, составляло 4 человека.

Армению в женском турнире представит лидер женской сборной Армении Элина Даниелян.