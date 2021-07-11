Домашний матч “Динамо” из Бреста второго раунда квалификации Лиги конференций УЕФА перенесен из города Батуми в Ереван, говорится в сообщении белорусского клуба.

Матч с чешской “Виктории” из Пльзени пройдет 29 июля на стадионе Ереванской футбольной академии. Зрители на игру допущены не будут. Изначально матч по решению УЕФА был перенесен из Бреста в Батуми, но, как отмечается, по ряду причин организация игры в данном городе не представляется возможной.

Ранее сообщалось, что УЕФА отменил проведение на территории Белоруссии Лиги чемпионов по мини-футболу, финальной части чемпионата Европы среди женских команд (до 19 лет) и конгресса УЕФА в 2021 году, однако все матчи клубов и национальных команд под эгидой союза должны пройти в Белоруссии по расписанию.

Также на официальном сайте УЕФА значится, что другой белорусский клуб солигорский “Шахтер” проведет свой домашний матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против болгарского “Лудогорца” в Белграде. Матч должен пройти 13 июля.