Послы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – США, Франции и России отказались 10 июля ехать в находящуюся в оккупации Азербайджана культурную столицу Арцаха – Шуши. Визит организовал сам президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Об отказе от визита дипломатов стран-сопредседателей МГ трубят азербайджанские СМИ, квалифицируя этот поступок демаршем.

То, что Организация безопасности Совета Европы обеспокоена потугами Азербайджана оттеснить сопредседателей МГ от урегулирования Карабахской проблемы очевидно давно.

После прошлогодней войны с трагическим исходом для армян глава Азербайджана любит повторять, что вопрос решен – нет больше Карабахской проблемы, то есть он с помощью члена НАТО Турции решил ее силовым путем. И что захотят, то и творят в регионе – конечно, вместе с Турцией, которую Европа никак не принимает в свою семью – Евросоюз.

В то же время Азербайджан прекрасно понимает, что применением силы невозможно урегулировать карабахский конфликт и лишить народ Арцаха своих неотъемлемых прав, в том числе права на самоопределение. И что рано или поздно международные организации, в данном случае Минская группа ОБСЕ, созданная в свое время для содействия мирному урегулированию карабахской проблемы, окажет действенное воздействие на сложившуюся ситуацию.

Еще в ходе прошлогоднего, первого послевоенного, можно сказать, не очень то удачного визита в регион, сопредседатели подтвердили готовность продолжать обсуждение вопросов, по их мнению, упущенных в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года , в рамках МГ ОБСЕ.

Сопредседатели четко не уточнили, какие вопросы были упущены в документе, подписанном при посредничестве Президента Российской Федерации Владимира Путина. Однако дали знать сторонам, что, по их мнению, конфликт не разрешен, и важность МГ остается актуальной.

Напомним, что после войны в регион пожаловали французский и американский сопредседатели МГ, а президент Азербайджана почти заявил: «А вас тут не ждали».

Видать сопредседатели хорошо это запомнили.

Второй раз МГ заявила о себе 16 февраля сего года, проведя видеоконференцию с главами МИД Армении и Азербайджана. Хотя официальная информация достаточно скупа – министры подробно обменялись взглядами на вопросы, связанные с установлением стабильности в регионе и условиями посреднического процесса, – этого достаточно, чтобы понять: ОБСЕ не намерена отступать.

Тем более, что Азербайджан ежедневно нарушает права армян, вторгся на суверенную территорию независимой Республики Армения и с 12 мая оккупирует наши стратегически важные высоты.

На мировых аренах руководство Азербайджана говорит о примирении, а на самом деле делает все, чтобы оно не состоялось, ибо это невыгодно его ближайшему стратегическому союзнику Турции, лелеющему далеко идущие планы, без помощи которой он не мог победить в прошлогодней войне…

С начала конфликта минуло более трех десятилетий. Не только МГ ОБСЕ, но и другие структуры, в той или иной мере заинтересованные в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, давно поняли, что пожар в регионе не угаснет без международного признания Нагорного Карабаха – статуса, при этом не в составе Азербайджана, где арменофобия возвезена в статус государственной политики.

Сопредседатели МГ ОБСЕ, представители трех мощных мировых держав – России, США и Франции, – и после войны выступают за продолжение переговоров между Арменией и Азербайджаном по статусу Нагорного Карабаха.

А отказ дипломатов стран-сопредседателей посетить Шуши, без сомнения – это ответ Алиеву на заявление, что Карабахский вопрос решен по результатам 44-дневной прошлогодней войны.

Надо полагать, что в ближайшее время сопредседатели, своим поступком уже заявившие об активизации своей миссии, предпримут новые шаги.

В поездке в Шуши участвовали послы 46 государств, а также представители Всемирной организации здравоохранения и Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Это кстати.