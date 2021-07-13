Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года Арсен Джулфалакян накануне очередной Олимпиады заявил о завершении карьеры профессионального спортсмена. В своем заявлении по этому поводу один из лучших греко-римских борцов Армении, бывший депутат Национального Собрания страны не сообщил о планах на будущее. О них он, скорее всего, расскажет на ближайшей пресс-конференции.

Принято считать, что потомкам знаменитых людей редко удается приблизиться, тем более, повторить достижения своих родителей. Арсену – старшему сыну олимпийского чемпиона, победителя мировых и европейских первенств Левона Джулфалакяна – почти удалось достичь вершин, покоренных в свое время отцом.

В его активе по одной золотой медали чемпионатов мира и Европы и еще 6 наград разного достоинства, завоеванных на этих соревнованиях. И только высший титул мирового спорта – звание олимпийского чемпиона, – Арсену завоевать не удалось. На Играх 2012 года в Лондоне он достиг финала в весовой категории до 74 кг, в котором в упорной борьбе уступил россиянину Роману Власову.

Та схватка стала одним из знаковых событий Олимпиады 9-летней давности. После этого поединки между Джулфалакяном и Власовым еще некоторое время считались одними из самых привлекательных и ожидаемых на соревнованиях разного уровня. Таков вкратце спортивный путь Арсена Джулфалакяна, однако его многолетняя профессиональная карьера, конечно же, была насыщена множеством других интересных событий…

«Вот и все! Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Официально заявляю о завершении карьеры спортсмена. 23 года: титулы чемпиона мира и Европы, обладателя Кубка мира, олимпийского вице-чемпиона. Неописуемые ощущения, бесчисленные воспоминания…

Счастлив, что имел возможность отстаивать честь Республики Армения на самых престижных турнирах мирового масштаба, озвучить армянский гимн и подарить мгновения радости и победы тысячам наших соотечественников во всем мире. Это – просто неповторимое чувство. В реальности можно многое сказать, однако ограничусь только словами благодарности, а более детально расскажу на пресс-конференции и в формате интервью.

Прежде всего, хочу поблагодарить свою семью и тех тренеров, которые бескорыстно посвятили себя этому тяжелому делу. Эти большие достижения стали возможны только благодаря вам. Спасибо моим друзьям, которые были рядом в любой ситуации. Конечно, их круг был серьезно отфильтрован.

Благодарен немецкому клубу «KSV Aalen 05» и французскому «C.P. Besançon», за которые выступал в общей сложности 9 лет. Просто невозможно недооценивать их вклад в мои победы и мое становление. И, что самое главное – сложились очень теплые, дружеские отношения и международные связи.

Спасибо Федерации борьбы Армении, Национальному олимпийскому комитету и канувшему в лету Министерству спорта за поддержку и оценку проделанной работы.

Спасибо всем тем людям, которые радовались моим победам и грустили при поражениях.

Вкратце упомяну также сплетников и клеветников. Своими действиями и ценой своего здоровья вы мотивировали меня, придали ту спортивную агрессию, которой порой могло не хватать. Продолжайте в том же стиле.

И, конечно же, спасибо беспристрастным спортивным журналистам, которые освещали все это», – написал Арсен Джулфалакян в своем аккаунте в «Фейсбуке».

Арсен Джулфалакян прошел воистину славный спортивный путь. Последнюю значимую награду (бронзовую) он завоевал на чемпионате Европы 2019 года в Бухаресте, выступая в весовой категории до 77 кг. В последние два года не привлекался в сборную. Совмещая профессиональную и общественную деятельность, в 2018 году был избран депутатом парламента Армении от блока «Мой шаг», однако осенью прошлого года сложил мандат из-за принципиальных разногласий с тогдашним министром образования, науки, культуры и спорта Араиком Арутюняном.