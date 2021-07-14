Члены сборной Армении по тяжелой атлетике и тренерский штаб уверены, что новый спортивный инвентарь поможет увеличить количество медалей.

Как передает Арменпресс, на открытой тренировке присутствовали министр НОКС Ваграм Думанян и замминистра НОКС Карен Гилоян.

Ваграм Думанян выразил надежду, что таким образом министерство помогло спортсменам проводить полноценные тренировки.

Заместитель министра Карен Гилоян, сообщил, что спортивный инвентарь предоставлен и спортшколам, которые готовят членов сборной.

Главный тренер сборной Армении по тяжелой атлетике Пашик Алавердян заверил, что новым спортивным инвентарем будут использоваться более 30 лет. «Мы обратились к премьер-министру, и он нам помог, предоставив спортивный инвентарь, соответствующий международным стандартам. Он еще долго будет служить национальным командам», – сказал Алавердян.

Тренер сборной по тяжелой атлетике Виген Хачатрян уверяет, что новый спортивный инвентарь принесет нашей стране больше медалей. «Этот новый спортивный инвентарь для ребят удобнее, наш прежний отличался от спортивного инвентаря, используемого на международных турнирах», – подчеркнул специалист.

По словам Гора Минасяна, серебряного призера Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, эти штанги качественно отличаются от тех, что были раньше. «Для нас важно иметь хорошее спортивное оборудование, так мы добьемся лучших результатов», – сказал он.

В настоящее время сборная Армении проводит сборы на спортивной базе «Абовян». Два армянских штангиста с 23 июля по 8 августа примут участие в Олимпийских играх: Симон Мартиросян – 109 кг и Изабелла Яйлян – 59 кг.

В октябре команда примет участие в чемпионате мира.