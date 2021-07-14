Фракции Национального собрания Республики Арцах выступили с заявлением по поводу визита 10 июля представителей зарубежных дипломатических миссий, аккредитованных в Баку, на территории, оккупированные Азербайджаном.

«Арменпресс» представляет заявление фракций Национального собрания Республики Арцах.

«После крупномасштабной войны, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах, враждебные действия, направленные на армянские исторические, культурные и духовные ценности продолжаются в нарушение всех норм международного права, в частности международного гуманитарного права.

И все это не только не осуждается международными организациями и разными странами, но и происходит обратное. Официальный Баку не жалеет сил, чтобы представителей тех же структур и стран сделать соучастниками своей агрессии и античеловеческих действий.

На этом фоне тоже стоит рассматривать и организацию властями Азербайджана 10 июля 2021 года визита представителей зарубежных дипломатических миссий, аккредитованных в Баку, на оккупированные территории Республики Арцах, в том числе и постановочные съемки в Шуши.

Мы решительно осуждаем подобное поведение. Тем самым Азербайджан пытается сформировать круг сторонников своей агрессивной оккупационной программы, направленной против Республики Арцах.

Во время 44-дневной войны Азербайджан при поддержке Турции и международных террористических групп оккупировал большую часть Республики Арцах, в том числе и город Шуши, культурный и духовный центр армянского народа.

Неосуждение международным сообществом визита президента Турции в Шуши побудило власти Азербайджана к новым провокационным действиям, за которыми последовал и визит в Шуши иностранных дипломатов, аккредитованных в Баку.

Искажение исторических реалий и сущности конфликта подобными методами мы считаем шагом, направленным на подрыв мирного урегулирования конфликта, грубо попирающим основополагающие принципы международного права.

Оценивая отказ стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ от этой инсценировки, мы призываем осудить подобные провокационные действия, предпринять шаги по деоккупации территорий Республики Арцах и закрепить право народа Арцаха на свободную жизнь.

Заявление распространили фракции Национального собрания Арцаха «Свободная Родина», «Единая Родина», «Справедливость», «Армянская революционная федерация» и «Демократическая партия Арцаха».