Репортер известного британского издания «The Telegraph» Колин Фриман во время своей поездки в Азербайджан, посетил так называемый «Парк военных трофеев», который был открыт в Баку после 44-дневной войны в Арцахе.

В публикации «The Telegraph» присутствует не только подробное описание «ужасного» военного музея, но и комментарии гида работающего в этом парке.

Автор статьи подчеркивает отсутствие духа примирения и добавляет: «Создатели музея не только не проявили великодушие после победы, но и не пожалели усилий для того, чтобы унизить врага, они сделали уродливые манекены армянских солдат… Одетые в армянскую военную форму, манекены изображены цепляющимися за разбитые транспортные средства и скорчившимися в бункерах, выглядящие испуганными… Данные манекены критики сравнивают с портретами измученных евреев. Критиков особенно возмущает демонстрация 480 металлических шлемов, снятых с убитых армянских солдат, на некоторых из них видны дыры пробитые пулями и осколками. Эти каски соединены между собой, подобно занавеси, и когда дует легкий ветерок, шлемы звенят ударяясь друг о друга создавая эффект перезвона ветра.»

Во время разговора с гостями из британской газеты азербайджанский гид «Парка военных трофеев» отметила, что в парке находятся более 300 армянских танков и единиц бронетехники, некоторые из них уничтожены турецкими беспилотными ракетами, добавив, что кровь была смыта с них до того, как они были выставлены на всеобщее обозрение.

И несмотря на то, что комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович направила официальное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, в котором назвала «Парк военных трофеев» «унизительным и вызывающим беспокойство», невзирая на критику докладчиков по вопросам прав человека, парк-музей открытый 12 апреля, по сей день принимает толпы восторженных местных жителей. Как описывается в статье «The Telegraph», кроме военной атрибутики и манекенов, на территории парка также действует сувенирный магазин и даже снэк-бар.

Человек разумный, навряд ли сможет даже в мыслях представить сочетание подобных «зрелищ с хлебом», но скорее всего Homo sapiens не является целевой аудиторией для основателей данного парка.