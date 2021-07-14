Закупленный правительством Армении спортивный инвентарь поступил в распоряжение сборных команд страны по тяжелой атлетике. Отечественные силачи получили 1 соревновательный помост и 20 полных комплектов штанг знаменитой фирмы «Eleiko», имеющей сертификат международной федерации по этому виду спорта.

Комплекты штанг планируется поровну распределить между женскими и мужскими сборными страны. Таким образом, спортсмены всех 10 весовых категорий обоих полов смогут проводить полноценные тренировки. Сейчас это особенно актуально для готовящихся к Олимпийским играм Изабеллы Яйлян и Симона Мартиросяна, поскольку соревнования в Токио будут проводиться именно снарядами данной модификации упомянутой фирмы.

Атлеты и тренеры, естественно, рады презенту – теперь тренировки будут более эффективными. В

этом они заверили посетивших одно из занятий мужской сборной и.о. министра

образования, науки, культуры и спорта РА Ваграма Думаняна и его заместителя

Карена Гилояна. Напомним, что на одном из недавних заседаний

исполнительного органа страны было принято решение о предоставлении

тяжелоатлетическим сборным 7 полных комплектов инвентаря, однако затем и.о.

премьер-министра Никол Пашинян поручил увеличить объем закупки до 20

комплектов и 1 помоста.