Всего два дня назад, 13 июля, мы писали, предупреждали – президент Азербайджана Ильхам Алиев подготавливает почву для новой агрессии против Армении. 14 июля это нашло подтверждение не только в очередной порции озвученных апшеронским султаном угроз в адрес нашей страны, но и в новой провокации на линии соприкосновения ВС Армении и Азербайджана.

Точнее, на участке Ерасх, близ Нахиджевана, по сообщению МО РА, подразделения ВС Азербайджана с целью продвижения боевых позиций пытались посредством применения инженерной техники осуществить укрепительные работы.

После действий, предпринятых армянской стороной с целью пресечения данных работ, азербайджанские военнослужащие открыли прицельный огонь в направлении армянских позиций. Смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий-контрактник N-ской воинской части ВС Армении, рядовой Гагик Самвелович Алавердян 1983 года рождения. Есть потери и с азербайджанской стороны.

После этого Алиев разразился рядом “грозных” заявлений:

– “На территории Азербайджана нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах … Есть Карабах… На основании подписанного мною 7 июля указа была создана Карабахская экономическая зона. Все карабахские районы объединены»;

– “Мы вышли к своим границам, взяли под контроль армяно-азербайджанскую границу и начали строительные работы”;

– “Земля наших предков: весь Зангезур – Восточный и Западный Зангезур … Мы должны вернуться туда, и мы вернемся, и мы возвращаемся … В трехстороннем заявлении от 10 ноября указано: все беженцы должны вернуться на родную землю. Наша родная земля – Зангезур, наша родная земля – Гёйчя, Иреван. Мы, конечно же, вернемся».

– “Мы считаем, что вопрос решен, между Арменией и Азербайджаном должен быть заключен мирный договор. Должно быть признание территориальной целостности друг друга, признание границ, положено начало процессу делимитации. … Если Армения не хочет этого делать, это их дело, но пусть хорошо подумают, потом может быть поздно … они все равно пожалеют об этом».

Угрозы Алиева, при всей их очевидной направленности против Армении и Арцаха, явно носят многоплановый и многовекторный характер.

В вопросе Арцаха апшеронский султан, раздосадованный отказом стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – России, США и Франции – посетить оккупированные в ходе азербайджано-турецкой агрессии 2020г. Варанду (Физули) и Шуши и подтвердить его “триумф победителя”, вновь пытается “похоронить” Минскую группу и ее требования возобновить переговорный процесс урегулирования азербайджано-арцахского конфликта для определения статуса Арцаха. Особая ярость Баку адресована России, точнее, российским миротворцам в Арцахе, препятствующим планам Алиева по полной оккупации второго армянского государства.

А все остальное, включая провокацию близ границы с Нахиджеваном, непосредственно связано с пантюркистскими планами Баку, а главное – Анкары по ликвидации независимой армянской государственности. Приказ Кемаля Ататюрка “Армения должна быть уничтожена и политически, и реально” в Турции никто не отменял.

Для нынешней провокации неспроста был выбран участок близ границы Армении с Нахиджеваном, а именно Ерасх.

В мае с.г. мы писали о заявленной Арменией и Ираном заинтересованности в проекте международного транспортного коридора “Персидский залив – Черное море”, в расширении автомобильного и железнодорожного сообщения и участии в строительстве южных участков дороги Север-Юг.

Этот коридор должен связать иранские порты с грузинскими через Армению по предположительно следующей схеме: автомобильным транспортом по Армении – Мегри – Вайоц-Дзор – Ерасх, затем по железной дороге до грузинского морского порта Поти, далее через Черное море в болгарские порты Варна и Бургас. В то же время Иран, продвигая идею регионального сотрудничества, выдвинул идею соединения железных дорог Ирана и Армении через Нахиджеван.

Турция же, как известно, одержима своим проектом прокладки транспортного коридора из Нахиджевана в Азербайджан через Сюник, который усиленно проталкивает через Алиева. И уж Анкара вовсе не заинтересована ни в повышении региональной роли Ирана, ни тем более в разблокировании транспортных возможностей Армении. Обостряя ситуацию на этом участке, Анкара и Баку пытаются воспрепятствовать реализации армяно-иранского проекта, заинтересованность в котором в той или иной степени выражали Индия и Китай.

На этом фоне Баку и Анкара заявляют о планах увеличить число совместных военных учений. А член Союза добровольцев «Еркрапа» Ромик Мхитарян заявил в эфире Русарминфо, что Азербайджан сконцентрировал в Нахиджеване значительную группировку войск, состоящую в основном из турецких подразделений.

Турция и Азербайджан стремятся к установлению собственного контроля над дорогами, водными и прочими ресурсами Армении. Вот на что направлены все вышеприведенные заявления Алиева. Вот почему он так спешит принудить Армению к подписанию мирного соглашения на невыгодных для Еревана условиях.

Вот почему вновь поднимает вопрос так называемых азербайджанских беженцев.

Алиев “забывает” о более чем 500 000 армянских беженцев из Азербайджана и еще многих тысячах армян, зверских убитых в ходе организованных азербайджанскими властями в 1988-90гг. жесточайших этнических чисток и актов геноцида в Сумгаите, Гандзаке (Кировабаде), Баку – практически во всех населенных пунктах по всей территории Азербайджана.

О многих десятках тысяч армян Арцаха – и ныне находящихся под азербайджанской оккупацией Шаумяна и Геташена, Гадрута и Шуши, частей Мартунинского и Мартакертского районов, ставших беженцами вследствие неоднократных военных агрессий Азербайджана против Арцаха. Уж не говорю о Бердзоре, Кашатаге (Лачин), Карвачаре (Кельбаджар), Акне (Агдам), Джракане (Джебраил), Варанде (Физули), Санасаре (Кубатлы), Ковсакане (Зангелан) и других территориях Арцаха, подаренных российскими большевиками искусственно созданному ими по сговору с турецкими кемалистами гособразованию под названием “Азербайджан”.

По трехстороннему соглашению от 9 ноября 2020г. армянские беженцы тоже имеют право на возвращение. Но куда – в геноцидальный, пышащий ненавистью Азербайджан?