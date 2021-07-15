Весьма амбициозной можно назвать новую программу правительства среднесрочных госрасходов на 2022-2024 гг, учитывая то, что заложенные в ней цели предполагают, как минимум, ежегодный среднегодовой рост экономики Армении на уровне 7%. Но даже такая планка, по мнению и.о. министра экономики Ваана Керобяна, установлена на основе пессимистических прогнозов, поскольку в реалиях можно добиться двузначного экономического роста.

«Я остаюсь верным своим обещаниям, а точнее, планам – обеспечить экономический рост на уровне 10-11%. И это, на мой взгляд, самый реалистичный сценарий», – уверяет глава Минэкономики, поясняя, что, будучи сам выходцем из бизнес сектора, он буквально ощущает весь потенциал и возможности нашей экономики. Ну и плюс, много общается с представителями предпринимательского сообщества, знакомится с их планами. И потому может гораздо реальнее прогнозировать ситуацию, чем тот же Центробанк, Минфин или международные финансовые организации.

Впрочем, основанием для позитива служат не только ощущения руководителя экономического ведомства страны, но и те результаты, которые были достигнуты в отечественной экономике за первое полугодие текущего года. Если вкратце, то за шесть месяцев Армения сумела перевыполнить план налоговых сборов примерно на 100 млн долларов. Подобный расклад настолько воодушевил правительство, что прогноз по росту ВВП Армении был недавно пересмотрен. Естественно, в сторону увеличения: с 3,2%, заложенных в законе «О госбюджете на 2021 год», до 6%.

Беспрецедентные показатели

Если говорить цифрами, то за январь-июнь 2021 года фактические налоговые сборы армянской госказны составили порядка 750,2 млрд драмов. Для сравнения, плановый показатель варьировался на уровне 683 млрд драмов. В итоге, скорректированный программный показатель за отчетный период составит около 697,7 млрд драмов. Проше говоря, за первые шесть месяцев нынешнего, и надо сказать довольно сложного года, перевыполнение по налогам достигло отметки в 52,5 млрд драмов.

При этом сумма, которая была возвращена предприятиям и физическим лицам (в частности, по линии НДС, акциза, процентов ипотечного кредита на первичном рынке и пр), составила порядка 84 млрд драмов. И это, на самом деле, беспрецедентный показатель, потому что ранее возвращенные из госбюджета суммы были гораздо меньше. Так, за первые шесть месяцев 2020, 2019 и 2018 гг. было возвращено соответственно – 65 млрд, 52 млрд и 49 млрд драмов.

Правда, многие эксперты указывают на то, что перевыполнения налоговых сборов удалось достичь за счет того, что по итогам законодательных изменений в общем объеме налоговых сборов вырос удельный вес акцизных платежей и выплат в фонд страхования военнослужащих. Да, соглашаются в Комитете по госдоходам, удельный вес выплат по этой линии вырос, и чистая разница составила 9,2 млрд драмов. Но если даже «нейтрализовать» воздействие акцизных платежей и сравнить чистые доходы, то в 2021 году разница составит 53,8 млрд драмов, что тоже является довольно высоким показателем. Ну, а чтобы окончательно убедить в том, что в первом полугодии этого года экономическая активность в Армении действительновыросла, в КГД указывают на то, что по сравнению с тем же периодом 2020 года количество осуществленных сделок выросло на 24 млн. единиц, а по сравнению с первым полугодием 2019 года показатель вырос на 25 млн. единиц.

Промышленные зоны привлекут инвестиции

Достигнутые темпы роста правительство намерено в перспективе не только удержать, но и заметно увеличить. Запланировав среднегодовой экономический рост в течение 2022-2024 гг. на уровне 7%, Кабмин подсчитал, что в 2024 году можно будет собрать примерно 2 трлн 84 млрд драмов налогов и сборов, что почти наполовину больше, чем в 2020 году, когда этот показатель составил 1 трлн 385 млрд драмов.

Возникает, конечно, вопрос: за счет каких именно факторов правительство собирается обеспечить столь резкий рост собираемости налогов и достичь в 2024 году показателя, который превысит прошлогодний примерно на 700 млрд драмов. Как отмечают в Комитете по госдоходам, рост налоговых поступлений будет связан с двумя факторами – экономическим ростом и борьбой с теневым сектором.

Понятно, что для обеспечения столь высокого экономического роста необходим также существенный приток инвестиций. В этом смысле, как указано в новой программе, будут приложены все усилия для того, чтобы стимулировать рост инвестиций и в ежегодном разрезе обеспечить дополнительные 270 млрд драмов инвестиций. При этом акцент будет поставлен на создании в Армении трех промышленных зон – в Гюмри, Арарате и Мегри.

«У них будет небольшая специализация. В Арарате, к примеру, она будет больше предназначена для иранцев и иранского бизнеса, поскольку сегодня мы видим большой интерес со стороны иранских компаний в плане перемещения части их производств в Армению. Сейчас этот процесс уже идет.

Однако для того, чтобы получить крупномасштабный эффект, мы должны иметь инфраструктуры, соответствующие международным стандартам, например, промышленную зону. Помимо этого, в Сюнике уже есть Мегринская свободная экономическая зона, для расширения которой и приведения ее в рабочий вид мы уже достаточное время работаем. На сегодня этот проект уже находится в стадии окончательной подготовки», – детально изложил суть дела и.о. министра экономики В.Керобян.

Планы правительства, заложенные в новой программе, какими бы амбициозными ни казались, вполне реалистичны, полагают экономисты. При условии, конечно, если будут проведены радикальные реформы, в том числе, и в системе госуправления.

В целом же наличие конкурентных условий для бизнеса, ликвидация монополий и возможность работать предпринимательскому сообществу свободно неминуемо дадут ожидаемые плоды в виде высоких темпов экономического роста. А это в свою очередь позволит уже значительно улучшить социально-экономическую ситуацию в Армении.