На этот раз Артур Давтян лучше, чем когда-либо, подготовился к Олимпийским играм и, по оценке главного тренера мужской национальной сборной Армении по спортивной гимнастике Акопа Серобяна, имеет реальные возможности для того, чтобы как минимум пробиться в финал упражнений на коне и опорных прыжках.

Детали подготовительного процесса и другие интересные подробности специалист представил в беседе с корреспондентом «РА».

– Оправдал ли прошедший сбор Ваши ожидания?

– В Тбилиси имеются все условия для нормальной подготовки гимнастов – прежде всего помост, позволяющий спортсменам отрабатывать упражнения в условиях, максимально приближенных к соревновательным. Это очень важный фактор в плане эффективной подготовки.

На этом сборе мы планировали несколько усложнить опорный прыжок Давтяна, но потом пересмотрели это решение и решили сделать ставку на надежность. В данном случае я подошел к делу не как тренер, а как судья. Наш гимнаст хотя в целом справлялся с более сложными прыжками, но я замечал ошибки, поэтому мы решили не рисковать.

Олимпиада – особый турнир, на котором результат важнее всего. Исходя из этого, в Токио Артур выступит с той программой, которую выполнял на Европейских играх и континентальном первенстве. Единственное – мы переставили местами первый и второй прыжки.

А вот упражнение на коне все же усложнили на 0,1 балла. Артур уже полностью освоил новые элементы и на Олимпиаде вполне может претендовать на высокие оценки. С таким исполнением он должен пробиться в финальную восьмерку обеих упражнений. Все зависит от того, с каким настроем гимнаст подойдет к соревнованиям и как проявит себя в самый важный момент.

– Удалось ли на сборе в Тбилиси в полном объеме выполнить всю запланированную работу?

– Мы справились с поставленной задачей. Однако, решили пока воздержаться от выполнения авторского элемента Давтяна на коне. Любители спорта наверно в курсе, что мы разработали новый элемент, который будет назван именем Артура. Ему нужно еще немножко отшлифовать новшество.

– На Олимпиаде Вы выступите в качестве рефери, а кто будет выполнять функции тренера?

– Координировать и направлять выступления Артура будет один из ведущих наших тренеров – Айк Назарян, которому я полностью доверяю. Там, на месте, я уже не смогу находиться рядом с ребятами, поскольку регламентом соревнований запрещаются прямые контакты между членами делегаций и судьями.

Они даже будут разведены по разным гостиницам. Более того, мы разными рейсами отправимся в столицу Японии. Я выеду 18 июля, а они на день позже. Впрочем, мы договорились, что в Токио Айк по телефону будет производить видеосъемку тренировок Артура и присылать мне, чтобы мы могли дистанционно обсуждать детали и при необходимости вносить поправки.

Вообще, Давтян и Назарян вполне сработались – я уверен, что в плане взаимодействия в Токио у них не возникнет проблем. Полное взаимопонимание между тренером и спортсменом очень важный психологический момент.

– Кстати, о психологии: в этом аспекте насколько готов Давтян к Олимпиаде?

– Мы постарались создать ему максимально комфортные условия для полноценной подготовки. Сейчас предоставили относительный покой, позволив после 21-дневнего выездного сбора провести побольше времени в кругу семьи, по которой он, естественно, соскучился.

К тому же это придаст ему дополнительную мотивацию и положительные эмоции. Вообще, Давтян относится к рязряду спортсменов, которые всегда психологически готовы к любым соревнованиям.

– Он в третий раз будет участвовать в Олимпийских играх. Какие выводы сделаны из опыта предыдущего участия?

– Да, на этот раз готовится с особой серьезностью. Сейчас тренируется более осознанно и с большим воодушевлением. Артур уже зрелый спортсмен и большой профессионал. Все остальное зависит от спортивного фарта.

– Фактически, Давтян приедет за 4 дня до старта. Успеет ли пройти аклиматизацию и привыкнуть к смене часовых поясов?

– Было бы желательно поехать туда пораньше. Мы выяснили, что тренировки Артура назначены в 5 часов утра по нашему времени. Уже 24 июля он стартует на Олимпиаде. Сумеет ли его организм приспособиться к такому изменению ритма жизни? Трудно сказать, но постараемся сделать все, чтобы избежать проблем.

Обычно организму требуется 5-7 дней для того, чтобы привыкнуть к смене часовых поясов, но мы не можем поехать раньше, так как в связи с коронавирусом правительство Японии ввело некоторые ограничения на срок нахождения иностранцев на территории страны. Впрочем, я узнал, что делегации некоторых стран нашли способ, чтобы обойти эти ограничения. В любом случае, думаю, этот фактор не должен серьезно отразиться на результате.

– Спортивная жизнь не ограничивается Олимпийскими играми. Какие важные соревнования у вас намечены в заключительной части сезона?

– В октябре пройдет чемпионат мира, к которому готовится группа наших гимнастов. Именно поэтому в сборе в Тбилиси участвовали также Артур Аветисян, Гагик Хачикян, Гамлет Манукян и Мамикон Хачатрян. Молодым спортсменам чрезвычайно важно тренироваться рядом с опытным товарищем по команде. К мировому первенству готовятся и другие лидеры нашей сборной, в том числе Арутюн Мердинян. На чемпионат поедут самые подготовленные гимнасты.