Гроссмейстер Левон Аронян из-за внезапных проблем со здоровьем пропустит первую партию 1/64 финала розыгрыша Кубка мира по шахматам, проходящего в Сочи.

По сообщению Федерации шахмат Армении, у него отмечено резкое повышение температуры тела. Отмечается, что хотя на данный момент самочувствие нашего игрока нормальное, но решено не привлекать его к игре, чтобы не подвергать опасности здоровье остальных участников турнира. Вопрос его дальнейшего участия в соревновании определится после получения результатов теста. Имея пятый рейтинг в мире, Аронян должен был стартовать в Кубке мира со второго этапа. Его соперником является австралийский гроссмейстер Бобби Ченг.