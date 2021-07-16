Гроссмейстер Левон Аронян не примет участие в розыгрыше Кубка мира ФИДЕ, действующим обладателем которого является он сам.

Как передает «Арменпресс», об этом Аронян сообщил на своей странице в Facebook.

«С большим сожалением я вынужден сообщить вам о моем выходе из розыгрыша Кубка мира ФИДЕ. У меня высокая температура, тонзиллит. Несмотря на огромное желание играть, я должен быть рациональным, в первую очередь думать о своем здоровье и здоровье других игроков», – написал Левон Аронян.

Он поблагодарил президента ФИДЕ Аркадия Дворковича за то, что он сделал все возможное, чтобы помочь ему, и выразил надежду, что турнир продолжится без осложнений.

«Я обещаю скоро поправиться и вернуться в волшебный мир 64 клеток», – написал Левон Аронян.

Левон Аронян должен был вступить борьбу со второго раунда, он действующий обладатель Кубка мира.

В этом году розыгрыш Кубка мира по шахматам проходит в России, в Сочи. В мужском турнире участие примут 206 шахматистов, в женском турнире 103 шахматистки. Турнир завершится 6 августа.