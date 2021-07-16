Заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева по разным поводам и используемая властями Азербайджана риторика в целом четко указывает на то, что любая перспектива мирного сосуществования содержит необратимые последствия, ставит под угрозу основные права и свободы и, в первую очередь, безопасность, жизнь и достоинство народа Арцаха. Как сообщает Арменпресс, об этом написал на своей странице в Facebook защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян.

«Арцах никогда, повторяю, никогда не жил и не может жить в мире с Азербайджаном, это реальность, задокументированная горечью лет, многогранными и криминальными событиями. Все попытки показать или инсценировать обратное – бессмысленные, бесплодные шаги, убежденность народа Арцаха в этом вопросе неприкосновенна и неоспорима.

Реалии должны быть правдиво и справедливо оценены всеми внешними силами, всеми международными структурами, которые являются защитниками простейших прав человека – права на мирное существование.

Международное сообщество должно наконец осознать, что мирного сосуществования просто не может быть с народом, который в течение многих лет питался неописуемым «ядом» антиармянской ненависти, который всего несколько месяцев назад совершил самые ужасные военные преступления, преследуя и пытая, бесчеловечно обращаясь с армянскими военнопленными и телами убитых военнослужащих», – написал Степанян.

Омбудсмен Арцаха подчеркнул, что азербайджано-карабахский конфликт не урегулирован, в ситуации, сложившейся после трехстороннего заявления от 9 ноября, права народа Арцаха нарушаются каждый день, а Алиев говорит, что конфликт урегулирован и угрожает новой войной.

«Основная причина существования этого явления заключается в том, что агрессивная война, развязанная Азербайджаном против мирного населения Арцаха осенью 2020 года, еще не получила четкой правовой оценки.

Если Алиев в течение 30 лет не осознал, что конфликт не может быть разрешен за счет прав армян Арцаха, то это решение должно быть навязано ему.

Международное сообщество должно наконец понять, что его традиционная пассивная позиция прямо ставит под сомнение всю идеологию всеобщей защиты прав человека, которые уступаются диктатуре и агрессии», – написал Степанян.