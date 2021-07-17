Шарль Мишель почтил память жертв Геноцида армян

Прибывший в Армению с двухдневным визитом глава Европейского совета Шарль Мишель в сопровождении исполняющего обязанности вице-премьера РА Мгера Григоряна посетил Мемориал Цицернакаберд, где воздал дань памяти жертв Геноцида армян.

Шарль Мишель в Цицернакаберде

Глава Европейского совета сделал запись в своем микроблоге Twitter после посещения Мемориала Геноцида армян.

Как передает Арменпресс, высокопоставленный чиновник Европейского совета, в частности, написал:

«Я почтил память жертв Геноцида армян в Цицернакаберде. Мы поддерживаем Армению и страны региона — в создании общего процветающего будущего для их народов».

Пресс-конференция Никола Пашиняна и Шарля Мишеля

Применение силы и массовые преступления не могут разрешить нагорно-карабахский конфликт, урегулирование которого возможно только путем переговоров в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ — единственного формата, обладающего международным мандатом.

Как передает Арменпресс, об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра РА Никол Пашинян на совместной с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем пресс-конференции.

«В этом контексте считаю необходимым сослаться на заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 13 апреля, в котором они призвали стороны при первой возможности и на основе хорошо известных принципов, с целью достичь окончательного, всеобъемлющего и прочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, возобновить политический диалог на высоком уровне — под эгидой сопредседателей. Я несколько раз публично приветствовал это заявление о начале мирных переговоров, подчеркивая, что Армения готова возобновить переговоры, однако от Азербайджана реакции не последовало, и по неофициальным данным, Азербайджан намерен спровоцировать новые военные столкновения в Арцахе и на армяно-азербайджанской границе, проявление чего мы видим сегодня на Нахичеванском участке армяно-азербайджанской границы», – сказал Пашинян.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель коснулся заявлений президента Азербайджана Ильхама Алива, который, с одной стороны, говорит о мире, а с другой – выражает амбиции в отношении территорий Армении.

Как передает Арменпресс, на пресс-конференции, состоявшейся после переговоров с исполняющим обязанности премьер-министра РА Николом Пашиняном в Ереване, Шарль Мишель, отвечая на вопрос корреспондента Арменпресс о том, что «с одной стороны президент Азербайджана говорит о мире, а с другой – мы видим амбиции в отношении территорий Армении и не видят ли они здесь противоречия, как должна поступить Европа», Мишель подчеркнул, что необходимо воздерживаться от агрессивной риторики, чтобы иметь возможность затронуть все составляющие и элементы, к которым необходимо обратиться и решить.

Никол Пашинян и Шарль Мишеля

«Завтра я встречусь также с президентом Азербайджана и постараюсь понять, какую конструктивную, позитивную роль может сыграть Европейский союз в поддержке Минской группы, а также использовать наш опыт. История ЕС также основывается на преодолении прежних конфликтов. Но после преодоления этих конфликтов на уровне ЕС был достигнут очень серьезный прогресс. Мы добились успеха. Сначала это было непросто, но мы смогли шаг за шагом построить эту уникальную политическую программу, основанную на взаимном уважении и сотрудничестве», – сказал Мишель.

Касаясь развития регионального сотрудничества, он особо остановился на проблемах транспортного сектора. «Я знаю, что есть планы по задействованию железной дороги. Это может стать одной из возможных площадок для развертывания диалога. Я не недооцениваю трудности, я понимаю, в чем именно заключаются препятствия и сложности, но здесь важно наличие политической воли. Это не означает, что можно решить все вопросы за один день, конечно, это займет время, возникнут трудности, но первое – это попытаться создать хорошую атмосферу сотрудничества, попытаться понять разные мнения, аргументы и постараться найти возможные решения”, – сказал глава Европейского совета Шарль Мишель.

Исполняющий обязанности премьер-министра РА Никол Пашинян в ходе переговоров с председателем Совета Европы заявил, что первоочередным приоритетом является немедленное и без предварительных условий возвращение военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц в Азербайджане — в соответствии с международным гуманитарным правом и трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 г.

Как передает Арменпресс, Пашинян заявил об этом на совместной пресс-конференции с Шарлем Мишелем.

«Хочу подчеркнуть, что позиция Азербайджана по невозвращению военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц – это не единственный случай нарушения им трехстороннего заявления от 9 ноября. Как известно, заявление от 9 ноября предусматривает разблокирование всей транспортной и экономической инфраструктуры в регионе. Азербайджан же препятствует этому процессу не только явными угрозами оккупации суверенной территории Армении, но и, вопреки взятым на себя обязательствам, отказывается предоставить Армении коридор для задействования железной дороги Армения-Грузия, Азербайджан-Россия», – сказал Пашинян.

Премьер-министр РА подчеркнул, что Армения будет проводить последовательную конструктивную работу по разблокированию региональных коммуникаций, восстановлению ранее существующих коммуникационных путей, строительству новых дорог, в частности, трассы Север-Юг, и здесь чрезвычайно важно содействие Евросоюза.

Несмотря на 44-дневную Арцахскую войну и региональные вызовы, Армения продолжает необратимый путь демократических реформ.

Как передает Арменпресс, об этом исполняющий обязанности премьер-министра РА Никол Пашинян сказал в ходе совместной пресс-конференции с председателем Совета Европы Шарлем Мишелем.

«Хотел бы подчеркнуть, что Европейский Союз является одним из ключевых партнеров Армении в претворении в жизнь этой амбициозной программы реформ. Армения готова продолжить активное сотрудничество с Евросоюзом и странами-членами ЕС, уделяя особое внимание осуществлению институциональных реформ, установлению верховенства закона и укреплению демократических институтов», – подчеркнул Пашинян.

В этом контексте исполняющий обязанности премьер-министра РА отметил важность Соглашения о всеобъемлющем расширенном партнерстве с ЕС.

«Успешное завершение процесса ратификации соглашения и его вступление в силу – важнейшее событие в отношениях Армения-ЕС», – добавил Пашинян.

По словам премьер-министра РА, Армения также придает важность программе Восточного партнерства, которая является ключевой инициативой в отношениях с Евросоюзом. Правительство Армении серьезно готовится к саммиту, который состоится в декабре, надеясь, что он будет эффективным.

Ш.Мишель надеется, что армянский народ ощутит позитивный эффект от поддержки ЕС в размере € 2,6 млрд

Председатель Европейского совета Шарль Мишель считает, что предоставляемая Европейским союзом Армении помощь в размере 2,6 млрд евро является уникальной возможностью для страны.

Как сообщает Арменпресс, об этом Шарль Мишель заявил на совместной пресс-конференции с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном в Ереване.

Высокопоставленный представитель ЕС выделил несколько включенных в пакет программ, которые касались изменения климата, развития малого и среднего бизнеса, а также демократических реформ.

«Это лучшее условие, гарантирующее процветание. Я настроен оптимистично с учетом тех сильных сигналов, которые мы посылаем Армении. Это также сигнал уверенности в будущем, сигнал о том, что мы будем тесно сотрудничать, чтобы реализовать все это, чтобы народ, граждане Армении почувствовали положительное влияние этих программ», – заключил Шарль Мишель.

Пашинян считает политику Азербайджана угрозой не только безопасности Армении, но и всего региона

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян подчеркивает, что Азербайджан пытается создать ложное впечатление, будто Армения против мирных переговоров, мира, демаркации, в то время как действительность совсем иная.

Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на совместной пресс-конференции с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Ереване, отвечая на вопрос Арменпресс о возможностях установления мира в регионе и деструктивных действиях президента Азербайджана.

«У нас есть четкая позиция по приграничной ситуации, мы готовы занять конструктивную позицию. На заседании Совета безопасности я представил предложение о зеркальном отводе войск и их возвращении на постоянные места дислокации. Сейчас мы ведем переговоры в этом направлении, о развертывании российских пограничников и международных наблюдателей, проведении делимитационных и демаркационных работ под международной эгидой.

Во время беседы с господином Мишелем я подтвердил, что мы приветствуем и выражаем нашу готовность действовать в соответствии с заявлением сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 13 апреля. Фактически, здесь мы можем сказать, что взгляды международного сообщества и наши взгляды совпадают, потому что после 12 мая ряд стран выступили с заявлениями и оценками, Европарламент принял резолюцию по этому вопросу. И эти сформулированные подходы совпадают с нашими представлениями», – сказал Никол Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра обратил внимание на то, что Азербайджан, по сути, имеет территориальные претензии к большинству своих соседей. Он подчеркнул, что дело здесь не только в Армении.

«Сейчас они говорят о Западном Азербайджане, Южном Азербайджане и так далее. Список этих азербайджанов очень большой, и я считаю, что это угроза не только безопасности Армении, но и всего региона. Это не просто вопрос политической риторики.

Когда мы изучаем то, что преподают в азербайджанских школах, мы видим агрессивную политику по отношению к соседям. Не говоря уже о недавно открывшемся так называемом позорном парке трофеев, куда водят детей на экскурсии. Таким образом, в рейтинге ненависти к своим соседям Азербайджан ставит на первое место Армению и армян. Я поднимаю этот вопрос, чтобы подчеркнуть нашу готовность установить длительный мир и стабильность в регионе.

Мы готовы начать переговоры на основе известных, как их назвали сопредседатели, сторонам принципов в соответствии с заявлением сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 13 апреля. И я рад, что господин Мишель сегодня также говорил о важности уточнения статуса Нагорного Карабаха, потому что это краеугольный камень урегулирования конфликта», – сказал Никол Пашинян.

Он также отметил, что Армения готова приступить к работам по демаркации и делимитации границ при наличии соответствующих условий. По словам Никола Пашиняна, наличие пленных в условиях, когда Азербайджан взял на себя письменное обязательство вернуть всех, конечно, существенно нарушает атмосферу сотрудничества. Это важная повестка дня, вокруг которой, по словам Никола Пашиняна, должны быть приложены усилия.