Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян принял Нубара Афеяна — учредителя и исполнительного директора Flagship Pioneering и Moderna Therapeutics, соучредителя гуманитарной инициативы «Аврора».

Пашинян и Афеян обсудили вопросы, связанные с национальной повесткой дня, программами правительства РА, совместными программами, направленными на развитие Армении.

Об этом РА сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения.

Согласно источнику, Никол Пашинян приветствовал г-на Афеяна, отметив:

«Уважаемый господин Афеян, рад Вас видеть. Последний раз мы встречались до COVID-а, верно? Должен отметить, что за это время много событий произошло и в мире, и в нашем регионе, и на нашей Родине.

Мы с большим волнением и воодушевлением наблюдали, какой вклад Вы внесли в борьбу с коронавирусом, радовались Вашим успехам, которых в этой области достигли Вы и Ваша компания.

В связи с эпидемией коронавируса в этот период мы считаем, что ситуация управляемая, приобретенный опыт многому нас научил. Сейчас мы стараемся провести как можно больше вакцинаций среди наших граждан.

Так получилось, что мы вакцинируем иностранцев. Я надеюсь сегодня услышать ваше мнение и прогнозы относительно дальнейшего поведения коронавируса и о том, насколько появление вакцин позволит считать проблему решенной, в какой степени она уже находится в стадии управляемости и какие непредсказуемые возможности и угрозы еще существуют?

Конечно, мы и прежде обсуждали вопросы, связанные с нашей общенациональной повесткой, стратегией перспектив развития Армении. Уверен, что сегодня мы обсудим и эти темы.

Я еще раз приветствую Вас и рад Вас видеть”.

В свою очередь, Нубар Афеян отметил: “Спасибо, господин премьер-министр. Поздравляю Вас с выборами и успехами, с тем, что нация, страна смогла продолжить справедливый, образцовый вариант выборов, что было подтверждено. Это очень хороший знак для нашего будущего

Я знаю, что много проблем стоят как перед страной, так и перед народом – из-за кризисов прошедшего года. Надеюсь, мы сможем побеседовать о разных подходах к будущему. То есть, как попытаться сделать будущее ярче и эффективнее, работая сообща».