Сколько известных в мире паровозов мы знаем? А их, оказывается, очень много. Например, первый паровоз «Puffing Devil» (1801г.), а также футуристический паровоз «Иосиф Сталин», который для своего времени выглядел скорее машиной из будущего.

Или «Вечерняя звезда» – последний паровоз, выпущенный в 1960 году для Британских железных дорог, когда уже вовсю использовались тепловозы и электровозы. Но и Армении есть чем похвастаться, причем таким паровозом, который сам по себе – ходячая история. Точнее движущаяся…

Не так давно, а точнее в начале июля, легендарный паровоз, который в качестве музейного экспоната стоял на вокзале Гюмри, был перенесен на площадь возле вокзала. Поменяв дислокацию, здесь он станет одной из визитных карточек города Гюмри – железнодорожной столицы Армении. Для перемещения паровоза было проложено около 200 метров рельсов, что, в общем-то, стало довольно серьезной «операцией».

Этот «малыш», а точнее паровозик – уникальный исторический «памятник». Он появился на свет в начале прошлого века: специально для того, чтобы работать на армянской железной дороге. Он был свидетелем строительства железной дороги на территории Армении, Первой мировой войны, создания и упразднения Первой Армянской республики.

Он также «участвовал» в Майском восстании и долгое время служил нашей стране, вплоть до доставок грузов на фронт в годы Великой Отечественной войны.

Ранее, в советские годы, паровозик стоял на постаменте в Гюмрийском веерном дэпо, а потом в 2013 году его в качестве музейного экспоната перевезли на дистанционную платформу первого пассажирского пути. Ну а вот уже в этом году любоваться паровозиком смогут все жители и гости Гюмри.

Более подробно о замечательном паровозе мы попросили рассказать железнодорожника в четвертом поколении (!), начальника восстановительных и противопожарных поездов Южно-кавказской железной дороги Армена Тамиряна.

«У паровоза восстановили эстетический вид, но ездить он не может: для этого котел нужно проверить и много чего еще ремонтировать. Старинная вещь как-никак. Но в принципе ничего невозможного нет – было бы желание. Мэрия Гюмри уже несколько лет просила, чтобы паровоз перевезли на привокзальную площадь.

И вот недавно генеральный директор ЮКЖД Алексей Мельников дал свое согласие и взял на себя все расходы по перемещению паровоза с тремя вагонами на привокзальную площадь.

Паровоз будет стоять на привокзальной площади Гюмри в качестве музейного экспоната. Гюмрийский вокзал и его привокзальная площадь всегда были одной из визитных карточек города, и паровоз только больше украсит ее. Вы знаете, откуда произошло название «вокзал»? Это «вокальный зал»: специально для того, чтобы станции работали, сюда специально привозили квартет, который играл музыку и привлекал людей. Отсюда и пошло название.

Наш паровозик прибыл в Александрополь (прежнее название Гюмри – авт.), когда здесь уже начала функционировать железная дорога. Это маневровый паровоз, а не тягачный. Тягач – это поездной локомотив, который обеспечивает большой тоннаж перевозки. А маневровый паровоз формирует поезда на станционных путях. Паровоз был сделан на Невском судостроительном заводе.

Наш паровоз из серии «Ьвн», называемый «Танк». Наш танк- паровозик мы называем «дышашим локомотивом»-он своим «голосом» и качествами воспринимается нами как живое существо. Сейчас есть тепловозы, электровозы нового поколения, более совершенные, но ни один из современных локомотивов не сравнится с первым паровозом по красоте.

Чего только стоит его конструкция и механизм: это ведь такое визуальное удовольствие смотреть на него. Таких паровозов-памятников на всем пространстве бывшего СССР всего 4 стоит на постаменте.

А вот самый первый паровоз с вагонами прибыл в город Александрополь 7 февраля 1899 года, ровно в 12 часов. Тогда железная дорога носила название «Закавказская железная дорога» и этот первый паровоз был сделан на Зигелевском заводе, серийный номер 914 и он называется «Овечка».

Такие вот названия были у паровозов – «Лебедянка», «Овечка», «Иосиф Сталин», «Феликс Дзержинский». До прибытия в Армению был прикреплен к Александровскому парку Российских железных дорог. Я думаю, это мое предположение, что этот паровоз не случайно появился в нашем городе: из Александровского парка он прибыл в город Александрополь.

Есть в этом определенный символизм. Самый первый паровоз, к сожалению, не сохранился. Прогресс шел очень быстро, его сменили более мощные «Лебедянки» – у нас, в основном, эти паровозы были. Их сделал констуктор Лебедев: за 90 дней в ссылке начертил конструкцию этого паровоза. По всей видимости, старый паровоз пошел на металлолом.

Мой прадед был мастером путевого участка Александрополь-Карс, а дед – вагонником, осмотрщиком вагонов. Мой отец в 1962 году работал машинистом на нашем танк-паровозе. Демобилизовавшись из армии, он в 1958 году поступил на работу в локомотивное депо Гюмри. Мой сын – уже пятое поколение железнодорожников нашей семьи: он работает в вагонном депо», – рассказал «РА» Армен Тамирян.

Отметим, что славящиеся своим непревзойденным юмором гюмрийцы с большим воодушевлением восприняли новую дислокацию паровоза и даже припомнили старый анекдот, связанный с прибытием первого паровоза в Александрополь.

Двое жителей стоят и смотрят на прибытие поезда, и один говорит другому:

– На чем работает эта машина?

– На пару.

– Да ну? Если бы так было возможно, наши бани давно бы до Москвы доехали.