Министерство иностранных дел Республики Армения ответило на заявление представителя МИД Азербайджана, в котором содержатся территориальные претензии к Армении.

Департамент СМИ и общественной дипломатии МИД Армении ответил на вопрос «Арменпресс».

Вопрос: Вчера представитель МИД Азербайджана выступил с комментарием, в котором содержатся территориальные и исторические претензии к Армении. Как Вы оцениваете такие претензии?

Ответ: Выдвигая ложные территориальные и исторические претензии к Армении, азербайджанская сторона, с одной стороны, пытается вывести карабахский конфликт с международной повестки, а с другой – создать новые угрозы региональной безопасности и стабильности.

Пытаясь обосновать такую фальшивую повестку, азербайджанская сторона не уклоняется от приписывания трехстороннему заявлению от 9 ноября вопиющих фальсификаций. Если следовать азербайджанской интерпретации пункта вышеупомянутого документа, относительно возвращения депортированных, то армянские беженцы должны вернуться в Нахиджеван, Гандзак, Баку, Сумгаит и на другие территории современного Азербайджана, откуда они были изгнаны.

Что касается исторических требований, предъявляемых к Армении официальным представителем Министерства иностранных дел Азербайджана, нам трудно понять критерии «исторического» определения Азербайджана. Мы должны еще раз напомнить, что история никогда не может быть сильной стороной страны, географическое и политическое название которой имеет всего вековую историю, а слово азербайджанец и того меньше.

Усилия руководства Азербайджана по сеянию и поддержанию вражды между армянским и азербайджанским народами представляют собой постоянную угрозу региональному миру и безопасности. Прежде чем обвинять Армению в расизме, Азербайджан должен объяснить международному сообществу, в чем заключается смысл бакинского «парка стратега», который является не чем иным, как позорным «памятником» расизма и ненависти.

Армения в реализации права народа Арцаха на самоопределение, в деоккупации территорий Арцаха, подвергшихся этнической чистке будет продолжать действовать последовательно, согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября с позиций возвращения армянского населения на эти территории. Предпосылки для прочного мира в регионе может создать только возобновление карабахского мирного процесса под сопредседательством Минской группы ОБСЕ.