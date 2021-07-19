Иранцев, приезжающих в Армению на вакцинацию, в народе уже прозвали «ковидными» туристами. Причем, их число на улицах нашей столицы было весьма впечатляющим. Так, если на празднование Новруза в марте этого года к нам приехало около 5 тыс. граждан Ирана, то уже в июне, согласно данным Комитета по туризму, эта цифра достигла почти 9 тыс. человек.

Начиная уже с середины июля, после введения у нас требования к иностранцам об обязательном нахождении в Армении более 10 дней для получения доступа к вакцинации, этот поток несколько иссяк. Но вместе с тем вывел на актуальную повестку обсуждений тему развития медицинского туризма в Армении. Ведь, как показал поток гостей из Ирана, в этой области у нас есть довольно серьезный потенциал.

Медицинский туризм по всему миру представляет собой сравнительно новое направление.

Статистика и прогнозы в этой сфере разнятся в широких диапазонах даже среди самых известных международных исследователей. Вызваны подобные расхождения тем, что в самом понятии медтуризма имеются определенные противоречия, ну и плюс отсутствует объективная база данных на государственном уровне.

Тем не менее, факт остается фактом: медицинский туризм с каждым годом набирает огромную популярность, особенно в развитых странах. А темпы его роста считаются на сегодня одними из наиболее высоких по сравнению с другими туристическими сегментами.

Если говорить цифрами, то мировой рынок медтуризма оценивается уже сейчас примерно в 500 млрд долларов ежегодно. И хотя этот сегмент трудно предугадать, некоторые исследователи, к примеру, корпорация Оxford Economics и Visa, прогнозируют, что в ближайшие десять лет он будет расти повсеместно не менее чем на 25% в год, достигнув уже к 2025 году оборота свыше 3 трлн. долларов.

Именно поэтому многие страны, известные как мировые лидеры медицинского туризма, инвестируют огромные средства как в индустрию медицины, так и туризма, в своем стремлении стать главным игроком на этом рынке.

На сегодня уже более 50 государств – Германия, Израиль, Сингапур, Канада, Италия, Великобритания, Франция, Южная Корея и др. – провозгласили медицинский туризм одним из приоритетных направлений госполитики, задействовав в этом секторе весь инструментарий глобального маркетинга.

Туристов привлекают низкая стоимость и высококвалифицированный медперсонал

Правда, в случае медицинского туризма, скорее, предложение рождает спрос, а не наоборот. Ведь, не имея возможности решить медицинскую проблему в своей стране, пациенту, по сути, приходится выбирать страну, врача и клинику, где ему могут предложить самые современные методы обследования и лечения.

Последние события с вакцинацией иранцев – наглядный тому пример, когда из-за нехватки вакцин против Covid-19 в родной стране, они нашли альтернативу в Армении. Отечественная экономика при этом выиграла, если учесть, что каждый прибывший с целью вакцинации иранский турист тратил здесь гораздо больше денег, нежели государство заплатило для приобретения вакцины.

Несколько дней назад глава Минэкономики Ваан Керобян, опубликовав на своей странице в Facebook видео с очередями иранцев на получение вакцины у нас в городе, сделал запись о том, что настало время всерьез задуматься о развитии медицинского туризма и заложить его основы. Как именно это будет сделано, он, правда, не уточнил.

А пока госчиновники разбираются, есть ли у Армении потенциал или нет, медицинский туризм у нас в стране демонстрирует довольно динамичное развитие. Многие армянские туроператоры не первый год уже предлагают на своих сайтах стоматологические, лечебно-оздоровительные туры в Армению и пр. Кроме того, наши специалисты преуспели в области нейрохирургии, кардиохирургии и пластической хирургии.

Для меня, к примеру, было совершенной неожиданностью познакомиться в Ереване с русской женщиной, приехавшей к нам на пластическую операцию из Сочи, более того, заявившей, что все ее подруги периодически летают сюда за подобными услугами из-за низкой стоимости и высококвалифицированных специалистов в этой области.

Медицинский туризм, действительно, мог бы стать довольно перспективным направлением развития с учетом наличия у нас в стране квалифицированного медперсонала, довольно низкой стоимости медуслуг по сравнению с европейскими ценами. Не секрет, что цены в Армении – как в плане диагностики, так и лечения, – гораздо ниже стоимости аналогичных услуг за рубежом. Благодаря этому можно было бы привлечь пациентов не только из диаспоры, но опять-таки из того же Ирана, арабских стран и др.

Потенциал есть, главное, – «раскрутка» страны за рубежом

Вопрос в том, что медтуризм и вытекающий из него турпродукт в основном формируется сегодня благодаря усилиям частного сектора. В нашем случае медицинский туризм можно разделить на два вида: профилактический и оздоровительный (с учетом курортного города Джермук, соляного рудника и т.д.), плюс лечебный, где еще предстоит проанализировать преимущества нашей страны для привлечения туристов.

Но совершенно очевидно, что в Армении есть и профессиональные кадры, и современная медицинская аппаратура во многих клиниках. Поэтому потенциал для развития медицинского туризма здесь огромен.

Однако процесс замедляется из-за нехватки маркетинга и рекламы, куда нужно вложить определенные суммы для «раскрутки» страны за рубежом. И здесь на первый план как раз и выходит роль правительства, которое может обозначить этот сегмент в качестве приоритетного и содействовать правильному его представлению за рубежом.

По мнению экспертов сферы, огромные перспективы для дальнейшего наращивания темпов роста медицинского туризма в Армении имеют такие сферы отечественной медицины, как урология, репродуктивная медицина, консервативная гинекология, стоматология, пластическая хирургия, офтальмология и лучевая диагностика.

Проблема в том, что, несмотря на растущий из года в год спрос в этом сегменте, говорить о развитии отечественного медицинского туризма пока рано. Потому что большинство из туристов приезжают в Армению к конкретному врачу, а не из-за сильно развитой системы здравоохранения в стране.

В итоге, работает ли этот врач в Армении или в Грузии, ему не важно – он поедет именно к нему. А в ту же Германию или Израиль едут именно потому, что там все клиники имеют одинаковые стандарты, и вся система работает как единое целое.

Так что, если мы хотим развить медицинский туризм в стране, то должны ориентироваться не на отдельных врачей, а систему здравоохранения в комплексе, сделав ее настолько развитой, чтобы турист, зайдя в любую клинику, был уверен, что получит качественное медобслуживание.